Тюменский СУП стал спецпроектом молодежного фестиваля в Сочи

СУП представят мировому сообществу в Сочи. Фото: crbrus.ru

Всемирный слет успешных предпринимателей (СУП) проведут тюменцы на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, который пройдет с 14 по 22 октября.

Как рассказал председатель федерального комитета по молодежному предпринимательству общественной организации "Опора России" Артем Андросов, их делегация едет в Сочи большим составом. Они представят на площадке фестиваля авторский для тюменцев СУП на тему "Новые методы выхода на рынок, через построение взаимоотношений".

"Наш СУП идет спецпроектом фестиваля. Мы единственная региональная команда, которая выступит партнером ВФМС", - рассказал Артем Андросов.

Депутат тюменской облдумы, вице-президент общественной организации "Опора России" Эдуард Омаров выступит модератором панельной дискуссии Всемирного Слета успешных предпринимателей "Молодые предприниматели в экономике будущего". Тюменская делегация представит мировому сообществу первую масштабную бизнес-игру в России "Завод".

""Завод" будет проходить два дня. Награждение пройдет на большой сцене", - прокомментировал Артем Андросов.

Дополним, Всемирный СУП и бизнес-игра "Завод" пройдут на площадке "Экономика для будущего развития". Это одно из 16 направлений, в котором участвует делегация Тюменской области.

Ирина Ромашкина