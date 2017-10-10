up

10.10.2017 вторник

EUR 68.3861

USD 58.3151

В Тюмени 4..6 С 2 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Гимн ВФМС-2017 написали Алексей Воробьев и лауреат "Грэмми" RedOne

14:49 10 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Делегация Тюменской обалсти отправится на ВФМС-2017. Фото из группы "#ВФМС2017 | Тюменская область" ВКонтакте
Продолжение: Стать участником ВФМС-2017 может каждый тюменец

Официальная премьера гимна XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялась на iTunes. Автором слов и музыки, а также исполнителем стал российский музыкант, актер, режиссер, в прошлом посол доброй воли ООН Алексей Воробьев. 

Специально для фестивального флешмоба аранжировку и ремикс создал шведский музыкальный продюсер, двукратный обладатель премии "Грэмми" RedOne, известный по работам с Леди Гага, Джей Ло, Майклом Джексоном, Родом Стюартом, Энрике Иглесиасом, U2 и многими другими мировыми звездами. RedOne является также автором гимна Чемпионата мира по футболу 2014 года.

По словам RedOne, эта песня создавалась с умыслом объединить людей.

"Песню о добре и понимании, дающую надежду, главным словом в которой станет самое важное для каждого независимо от национальности – любовь! Так и появилась строчка, ставшая названием песни "Love is all that matters...", – рассказал RedOne.

Гимн ВФМС-2017 исполняется на русском и английском языке и передает идеи фестиваля: идеалы дружбы, мира, международной солидарности и любви.

"Thought we come from different places, the world could either change us or we can change the world, cause love is all that matters. Мы за мир на всей земле, и пусть для нас везде мир станет общим домом", – поется в гимне ВФМС-2017.

Певец Алексей Воробьев считает, что поколение современной молодежи не признает границ в общении, часовых поясов, национальной и расовой принадлежности - главной становится мечта о полном взаимопонимании.

"Я работаю в разных странах и знаю точно, что современный мир уже невозможно обмануть. Любой человек, живущий за тысячи километров, уже давно залез в Интернет и убедился, что Россия одна из самых уважаемых и динамично развивающихся стран, со своим лидером и великой историей. Мы растем и развиваемся всей планетой, как единый организм, черпая и используя ежесекундно информацию с разных концов света", - сказал исполнитель гимна ВФМС-2017.

Напомним, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября в Сочи и соберет около 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Заявки для участия в фестивале подали свыше 120 тысяч молодых людей со всего мира.

Впервые в своей истории в грандиозном молодежном празднике будет задействована вся страна. Старт ВФМС-2017 даст Международный парад-карнавал, который пройдет 14 октября в Москве. Также две тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят российские регионы от Калининграда до Владивостока. Тюменскую область посетит делегация из 50 человек. На ВФМС-2017 тюменский регион представит делегация в составе 200 молодых людей и 40 волонтеров.

Соб. Инф.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: молодежь , фестиваль , ВФМС-2017 , Сочи , студенты , волонтеры
Ранее в сюжете
09.10.2017, 16:10 Тюменский СУП стал спецпроектом молодежного фестиваля в Сочи
09.10.2017, 15:38 Спикерами ВФМС-2017 будут министры, писатели, дипломаты и директора ведущих мировых компаний
04.10.2017, 13:43 Фильм тюменских авторов «Прыжок» презентуют в Сочи
27.09.2017, 11:21 Россия покажет масштаб на международном фестивале в Сочи
26.09.2017, 15:54 Сибирское блюдо для иностранца приготовят гостеприимные тюменцы
29.08.2017, 17:38 Тюмень посетят иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов
24.04.2017, 18:16 Инициативную молодежь региона ждут в Сочи

Последние новости

16:05 Владимир Якушев: история учит, как не наступать дважды на те же грабли
15:54 Стать участником ВФМС-2017 может каждый тюменец
15:43 ТюмГУ станет одним из организаторов первой профессиональной олимпиады студентов
15:32 Юные химики Тюменской области представят регион на всероссийском турнире
15:21 Сто одиннадцать мигрантов зарегистрировал в своей квартире тюменец
15:10 В Тюменской области названы лучшие предприятия-экспортеры
15:00 Тюменский центр экспорта помогает малому бизнесу выходить на мировой рынок
14:49 Гимн ВФМС-2017 написали Алексей Воробьев и лауреат "Грэмми" RedOne
14:38 Жителя Ямала осудили за сексуальное преступление против мальчика
14:27 В Тобольске состоится традиционный турнир "Царь горы"
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: история учит, как не наступать дважды на те же грабли

Историческая тема на Губернаторских чтениях актуальна, как никогда, считает Владимир Якушев

Трансляция Губернаторских чтений

Политика

Для многодетной семьи из села Падун построят дом

Сергей Ломовцев стал новым главой Ишимского района

Инвесторы получат налоговые льготы в 2018 году

Экономика

В Тюменской области названы лучшие предприятия-экспортеры

Ямал начинает продажу облигаций

Банк "Открытие" финансирует администрацию Нижневартовска на сумму сто миллионов рублей

Общество

Стать участником ВФМС-2017 может каждый тюменец

ТюмГУ станет одним из организаторов первой профессиональной олимпиады студентов

Юные химики Тюменской области представят регион на всероссийском турнире

Спорт

В Тобольске состоится традиционный турнир "Царь горы"

Тюменские дзюдоисты завоевали на международном турнире пять медалей

Тюменские дзюдоисты привезли из Екатеринбурга девять медалей

Происшествия

Сто одиннадцать мигрантов зарегистрировал в своей квартире тюменец

Жителя Ямала осудили за сексуальное преступление против мальчика

Владелец автобуса выплатит упавшей пассажирке триста тысяч рублей
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+