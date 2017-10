Гимн ВФМС-2017 написали Алексей Воробьев и лауреат "Грэмми" RedOne

Делегация Тюменской обалсти отправится на ВФМС-2017. Фото из группы "#ВФМС2017 | Тюменская область" ВКонтакте

Официальная премьера гимна XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялась на iTunes. Автором слов и музыки, а также исполнителем стал российский музыкант, актер, режиссер, в прошлом посол доброй воли ООН Алексей Воробьев.

Специально для фестивального флешмоба аранжировку и ремикс создал шведский музыкальный продюсер, двукратный обладатель премии "Грэмми" RedOne, известный по работам с Леди Гага, Джей Ло, Майклом Джексоном, Родом Стюартом, Энрике Иглесиасом, U2 и многими другими мировыми звездами. RedOne является также автором гимна Чемпионата мира по футболу 2014 года.

По словам RedOne, эта песня создавалась с умыслом объединить людей.

"Песню о добре и понимании, дающую надежду, главным словом в которой станет самое важное для каждого независимо от национальности – любовь! Так и появилась строчка, ставшая названием песни "Love is all that matters...", – рассказал RedOne.

Гимн ВФМС-2017 исполняется на русском и английском языке и передает идеи фестиваля: идеалы дружбы, мира, международной солидарности и любви.

"Thought we come from different places, the world could either change us or we can change the world, cause love is all that matters. Мы за мир на всей земле, и пусть для нас везде мир станет общим домом", – поется в гимне ВФМС-2017.

Певец Алексей Воробьев считает, что поколение современной молодежи не признает границ в общении, часовых поясов, национальной и расовой принадлежности - главной становится мечта о полном взаимопонимании.

"Я работаю в разных странах и знаю точно, что современный мир уже невозможно обмануть. Любой человек, живущий за тысячи километров, уже давно залез в Интернет и убедился, что Россия одна из самых уважаемых и динамично развивающихся стран, со своим лидером и великой историей. Мы растем и развиваемся всей планетой, как единый организм, черпая и используя ежесекундно информацию с разных концов света", - сказал исполнитель гимна ВФМС-2017.

Напомним, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября в Сочи и соберет около 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Заявки для участия в фестивале подали свыше 120 тысяч молодых людей со всего мира.

Впервые в своей истории в грандиозном молодежном празднике будет задействована вся страна. Старт ВФМС-2017 даст Международный парад-карнавал, который пройдет 14 октября в Москве. Также две тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят российские регионы от Калининграда до Владивостока. Тюменскую область посетит делегация из 50 человек. На ВФМС-2017 тюменский регион представит делегация в составе 200 молодых людей и 40 волонтеров.

Соб. Инф.