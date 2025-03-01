Тюменских школьников познакомят с работой архива
Областная школа юных краеведов "Тюменский следопыт" посетит читальный зал государственного архива социально-политической истории Тюменской области (ул. Хохрякова, 59) 25 апреля.
Сотрудники архива расскажут, как работать с документами в ГАСПИТО, познакомят с содержанием фондов, печатных путеводителей и указателей, с электронными каталогами и сайтом.
Акцент в разговоре с юными краеведами сделают на архивных источниках, относящихся к фронтовым и тыловым страницам истории Тюмени 1941–1945 годов, сообщает центр туризма и экологии ДТиС "Пионер".
Возрастное ограничение: 12+.