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Тюменских школьников познакомят с работой архива

Общество, 11:11 30 марта 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Областная школа юных краеведов "Тюменский следопыт" посетит читальный зал государственного архива социально-политической истории Тюменской области (ул. Хохрякова, 59) 25 апреля.

Сотрудники архива расскажут, как работать с документами в ГАСПИТО, познакомят с содержанием фондов, печатных путеводителей и указателей, с электронными каталогами и сайтом.

Акцент в разговоре с юными краеведами сделают на архивных источниках, относящихся к фронтовым и тыловым страницам истории Тюмени 1941–1945 годов, сообщает центр туризма и экологии ДТиС "Пионер".

Возрастное ограничение: 12+.

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# архив , краеведение , школьники

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