  • 30 марта 202530.03.2025воскресенье
  • USD83,6813
    EUR89,6553
  • В Тюмени 2..4 С 3 м/с ветер южный

Пройти викторину "Тюменцы помнят" предлагает библиотека Менделеева

Общество, 10:05 30 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Викторина "Тюменцы помнят" продолжается на сайте Тюменской областной научной библиотеки. Пройти ее можно до 31 мая.

Онлайн-тест посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества в России, Году героев в Тюменской области. Свои знания проверили и получили электронные сертификаты больше сотни человек.

Возрастное ограничение: 12+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Великая Отечественная война , викторина

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:11 30.03.2025Тюменских школьников познакомят с работой архива
10:05 30.03.2025Пройти викторину "Тюменцы помнят" предлагает библиотека Менделеева
10:03 30.03.2025Тюменскую "Солянку маркет" впервые сделают двухдневной
09:42 30.03.2025В Ишиме номера для областной студвесны выберут зрители

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора