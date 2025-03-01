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Молодого мужчину с осложнениями от COVID-19 спасли тобольские врачи

Общество, 08:47 30 марта 2025

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Мужчину с тяжелыми осложнениями из-за COVID-19 спасли специалисты Областной больницы № 3 Тобольска. При поступлении у него наблюдались отеки, одышка, увеличенный живот — признаки тяжелой сердечной недостаточности.

Как выяснилось, молодой человек работал вахтовым методом и долго не обращался за медицинской помощью. Состояние ухудшалось: появилась лихорадка, компьютерная томография выявила пневмонию. Лабораторные анализы подтвердили наличие COVID-19.

Коронавирус дал осложнение на сердце: его полости расширились, сократительная функция значительно снизилась, что привело к застойным явлениям и отекам. Ухудшилось кровообращение, жидкость начала скапливаться в легких и нижних конечностях.

Состояние пациента стремительно ухудшалось, его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Благодаря усилиям врачей пневмонию удалось вылечить, после чего мужчину успешно сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, сообщает пресс-служба медучреждения.

Длительное время ушло на лечение сердечной недостаточности. Благодаря интенсивной терапии, состояние мужчины постепенно улучшилось: исчезли отеки, снизился на 12 килограммов вес, а лабораторные показатели нормализовались. Сейчас он амбулаторно проходит реабилитацию, контрольные обследования, в том числе УЗИ сердца.

Врачи отмечают, что часто сталкиваются с пациентами, у которых сердечно-сосудистые заболевания развиваются на фоне вирусных инфекций. COVID-19 особенно опасен в этом отношении, так как может вызывать серьезные осложнения. Поэтому очень важно своевременно обращаться за медицинской помощью, не игнорировать симптомы.

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# коронавирус

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