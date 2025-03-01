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Тюменскую "Солянку маркет" впервые сделают двухдневной

Общество, 10:03 30 марта 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская "Солянка маркет" впервые будет двухдневной и пройдет в мультицентре "Конторе пароходства" 12 и 13 апреля. Такое решение организаторы приняли по просьбе тюменцев.

"Было много просьб от гостей, так как не все за один день успевали прийти к нам. Поэтому продлили событие на два дня и подготовили еще больше активностей", - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" руководитель проекта Альберт Фатыхов.

По его словам, команда получила около 200 заявок от мастеров. Треть из них – те, кто создает украшения, поэтому в этой категории с помощью опроса во ВКонтакте тюменцы сами выбрали тех, кого хотят видеть в участниках мероприятия. Главное условие для всех зарегистрировавшихся заключалось в том, чтобы человек сам искал свой творческий путь и никого не копировал. В итоге организаторы отобрали 45 человек. Они представят авторские игрушки, керамику ручной лепки, сережки, колье, браслеты, предметы для декора дома, свечи, продукты и прочее. Жители смогут посетить и первый в сезоне цветочный обменник комнатными растениями.

Кроме этого, для посетителей подготовят различные мастер-классы: гончарный, по сбору мозаики, росписи имбирных пряников и гипсовых фигурок. Появится у гостей и возможность сделать фото радужки глаз, а после распечатать его. Также будет работать бьюти-станция, где каждому могут сделать на волосах цветные пряди, временную татуировку или украсить лицо блестками.

Виктория Макарова

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# маркет , мастера

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