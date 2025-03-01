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В Ишиме номера для областной студвесны выберут зрители

Общество, 09:42 30 марта 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Концерт "Время расцветать" пройдет в мультицентре "Моя территория" в Ишиме (ул. Ленина, 7) 1 апреля в 17 часов. Это финальное событие проекта "Творческая лаборатория", где студенты и школьники старших классов представят зрителям творческие номера.

Ишимцам предложат отдать голос за понравившихся артистов. Победители зрительского голосования смогут представить Ишим на юбилейном Областном фестивале "Студенческая весна" в Тюмени.

Проект "Творческая лаборатория" — это площадка для развития талантов, обмена опытом и новых открытий. С 18 по 28 марта молодые люди из Ишима активно участвовали в мастер-классах и трудились над своими творческими номерами под руководством опытных специалистов. Занятия проводились по нескольким направлениям: "Театральное", "Медиа", "Музыкальное" и "Танцевальное", пишет КП-Тюмень.

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