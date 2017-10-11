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Арт-объект #ТюменьждетВФМС установят в центре города

17:43 11 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Арт-объект откроют в Галерее "Вояж". Фото из группы "#ВФМС2017 | Тюменская область" (ВКонтакте)

Арт-объект, посвященный региональной программе Всемирного фестиваля молодежи и студентов, презентуют на третьем этаже торгового центра "Галерея "Вояж"" 12 октября в 17 часов.

Арт-объект работал с конца сентября в корпусах четырех тюменских вузов и ссузов. Жители Тюмени могли сфотографироваться на фоне вращающейся мельницы, в центре которой расположились материки с флагами всех стран-участников региональной программы ВФМС. В онлайн-акции инстаграма под хэштегом #ТюменьждетВФМС появилось около 800 публикаций.

Акция собрала около 800 фотографий. Фото: moi-portal.ru

Гостей торгового центра развлекут концертно-интерактивной программой с народными танцами разных стран от театра танца "VICTORY" и авторской музыкой тюменской группы "Джаст Сьюзи".

Мобильную фотозону откроют в первый день отправления делегации Тюменской области в Сочи на ВФМС-2017.

Ирина Ромашкина

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Теги: ВФМС-2017 , Сочи
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