Арт-объект #ТюменьждетВФМС установят в центре города

Арт-объект откроют в Галерее "Вояж". Фото из группы "#ВФМС2017 | Тюменская область" (ВКонтакте)

Арт-объект, посвященный региональной программе Всемирного фестиваля молодежи и студентов, презентуют на третьем этаже торгового центра "Галерея "Вояж"" 12 октября в 17 часов.

Арт-объект работал с конца сентября в корпусах четырех тюменских вузов и ссузов. Жители Тюмени могли сфотографироваться на фоне вращающейся мельницы, в центре которой расположились материки с флагами всех стран-участников региональной программы ВФМС. В онлайн-акции инстаграма под хэштегом #ТюменьждетВФМС появилось около 800 публикаций.

Акция собрала около 800 фотографий. Фото: moi-portal.ru

Гостей торгового центра развлекут концертно-интерактивной программой с народными танцами разных стран от театра танца "VICTORY" и авторской музыкой тюменской группы "Джаст Сьюзи".

Мобильную фотозону откроют в первый день отправления делегации Тюменской области в Сочи на ВФМС-2017.

Ирина Ромашкина