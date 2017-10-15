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Тюменская "Лаборатория счастья" на YOUTH EXPO вызывает восторг посетителей

00:07 15 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
ВФМС. Фото ИА "Тюменская линия"

Выставка "Тюменская область - лаборатория счастья", которая открылась на YOUTH EXPO Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи 14 октября, удивила и восхитила гостей и участников фестиваля. 

Здесь посетители увидели таблицу Менделеева, совершили vr-прогулки по Тобольску и Тюмени, сделали фото на память с 3D-меткой, провели онлайн-чемпионаты по FiFA и Dota, участвовали в виртуальных лыжных гонках по территории комплекса "Жемчужина Сибири". Тюменские экспозиции представили все - от истории науки к ее инновациям.  

Выставка YOUTH EXPO - это площадка XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которая открылась в главном медиацентре Олимпийского парка в Сочи. Экспозиционный проект представил в едином пространстве более 65 регионов России и 40 зарубежных стран по трем направлениям: "Регионы России и мира", "Новые технологии и инновации" и "История и культура".

Как отмечают посетители YOUTH EXPO, тюменская локация узнаваема и самобытна, многогранна и интерактивна, удивляет и увлекает. "Концепция нашей выставки – молекула, а основная идея — Тюменская область – лаборатория счастья. Сама экспозиция расскажет о компонентах, которые могут сделать человека счастливым: о парках, молодежных центрах, различных творческих, научных и спортивных конкурсах. Каждый участник фестиваля сможет посетить нашу выставку и создать свою формулу счастья", - считает директор Агентства современных коммуникаций Ольга Петрушина.

Дмитрий Иванович Менделеев - имя известного великого ученого знает каждый житель планеты, как и созданную им периодическую таблицу. Оттолкнувшись от имени всемирно известного тоболяка, тюменцы иллюстрировали зону Тюменской области под его творение - таблицу Менделеева.

Стилизованная выставка тюменского региона отличается от других экспозиций. "Выставка выглядит выдающимся объектом. Туда хочется зайти. В ней емко и интересно рассказано о Тюменской области и ее жителях. Она стилизована под таблицу Менделеева. Наша выставка единственная, где человек может сделать фото с 3D-меткой и получить фото на память", - рассказал участник ВФМС, руководитель Тюменского регионального отделения ВОО "Молодая Гвардия Единой России" Роман Рзаев.

Директор департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области Дмитрий Грамотин, осмотрев экспозиции, отметил, что выставка в духе времени - очень много интерактива. "Наш регион постарались представить с самой позитивной точки зрения - все достижения молодёжи, основные достопримечательности региона нашли в ней отражение. Думаю, посетителям будет очень интересно", - сказал Дмитрий Грамотин.

Выставка YOUTH EXPO будет работать в экспоцентре Олимпийского парка с 14 по 22 октября.

Освещать историческое событие в жизни страны приехали тюменские блогеры и журналисты. Выпускающий редактор "Тюменской области сегодня" Ирина Айданова отметила, что молодежь летит в Сочи из всех уголков России и мира. "Участники фестиваля на борту каждого рейса и поезда,  и всех встречают, как высоких гостей", - поделилась она впечатлениями.

По её словам, дух мероприятия ощущают все, кто прилетает и приезжает в курортную столицу России: баннеры, информационные стойки и множество улыбающихся людей в синих куртках - волонтеров. Именно они первыми встречают участников фестиваля, а также оперативно распределяют прибывших на шаттлы.

"Наша задача – организовать встречу гостей так, чтобы никто не почувствовал себя обделенным вниманием", - рассказал куратор волонтеров, работающих в аэропорту, Вячеслав.

Делегация Тюменской области соберется в полном составе 15 октября - накануне церемонии открытия, сообщил руководитель координационно-ресурсного центра реализации молодежных программ и проектов ДТиС "Пионер" Виталий Скоморохов.

По словам тюменских участников ВФМС-2017, пока неизвестно, какой будет церемония открытия. Но уже очевидно, что это событие станет таким же масштабным, как церемония открытия Олимпийских игр в Сочи.

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Ирина Ромашкина

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Теги: ВФМС-2017 , Сочи
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