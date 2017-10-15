up

15.10.2017 воскресенье

EUR 68.1409

USD 57.6196

В Тюмени 8..10 С 2 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Для участников ВФМС в Сочи прозвучит музыка со всех континентов

10:05 15 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
OneRepublic выступит на открытии ВФМС-2017. Фото: pinterest.com

OneRepublic стали хедлайнерами церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи по результатам народного голосования.

Американская поп-группа OneRepublic набрала на открытом голосовании 47%. Голосование шло семь дней, в нем приняли участие 15 тыс. человек из более 30 стран. На право выступить на церемонии открытия фестиваля также претендовали Ellie Goulding, Rita Ora и группа The Black Eyed Peas.

Участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов ждет культурная программа на все вкусы - помимо выступлений музыкальных и театральных коллективов, гости смогут увидеть битву поэтов, принять участие в мастер-классах и посетить красочные шоу и многочисленные выставки, сообщают организаторы.

"Идея была в том, чтобы участники фестиваля увидели культуру России, саму страну глазами молодежи, и мы постарались собрать программу так, чтобы именно молодые люди представляли свои достижения, свое творчество друзьям", - отметил креативный продюсер ВФМС-2017 Илья Бачурин.

Напомним, что 14 октября на площадке Youth Expo открылась выставка "Тюменская область - лаборатория счастья". Здесь гости и участники ВФМС могут познакомиться с достижениями тюменских молодых ученых. 

Церемония открытия фестиваля состоится 15 октября в Ледовом дворце "Большой". Одновременно на площадке "Медал Плаза" пройдет поддерживающее шоу: трансляцию из Ледового дополнят выступления групп Morandi, Quest Pistols, Guru Groove Foundation, экс-участницы "Тату" Елены Катиной и других.

Там же, на "Медал Плаза", в следующие дни фестиваля будет работать Главная сцена. "На ней ежедневно будут собирать участников утром для того, чтобы рассказать о расписании всех площадок на день, вечером - о том, что произошло за день, и представлять ключевых персон дня. В вечернем блоке на этой сцене ежедневно будет проходить какое-то значимое событие, которое мы собираем отдельно", - пояснил продюсер.

Онлайн-трансляцию церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов можно посмотреть на сайте moi-portal.ru. Начало в 18 часов по московскому времени. 

Ирина Ромашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: ВФМС-2017 , фестиваль , молодежь , Сочи , волонтеры , студенты
Ранее в сюжете
15.10.2017, 00:07 Тюменская "Лаборатория счастья" на YOUTH EXPO вызывает восторг посетителей
13.10.2017, 20:58 Тюмень удивляет: фото с 3D-меткой и виртуальный Тобольск на YOUTH EXPO
13.10.2017, 18:09 Тюменцы первыми прибыли на ВФМС-2017 в Сочи
13.10.2017, 16:57 Ликбез Дробунина: о Тюмени с юмором иностранным гостям ВФМС-2017
13.10.2017, 09:08 Иностранцев ждет квест-экскурсия по вечерней Тюмени
12.10.2017, 10:37 Приложение ВФМС-2017 cориентирует тюменцев на сочинских площадках
12.10.2017, 09:53 ВФМС-2017 – мировая площадка для бизнес-коммуникаций

Последние новости

10:05 Для участников ВФМС в Сочи прозвучит музыка со всех континентов
09:14 Чемпионат профмастерства для "особых" людей пройдет в Тюмени
08:21 Тюменские госавтоинспекторы вручат пешеходам световозвращатели
00:07 Тюменская "Лаборатория счастья" на YOUTH EXPO вызывает восторг посетителей Фото
20:02 Движение по мосту через Туру в Тюмени возобновят 15 октября
20:01 Родителей трудных подростков приглашает известный психолог на бесплатные занятия
19:26 Блогер Илья Варламов побывает в Тюменской области
18:33 Тюменский театр "Мимикрия" успешно выступил на фестивале в Литве
18:00 15 октября - события дня
17:53 Тюменский завод "Стеклотех" выполнит заказ киргизских пивоваров
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Фельдшерско-акушерский пункт и спортивные площадки построят в Юргинском районе

Пресс-конференция Владимира Якушева в Москве

В Тюменской области фермерским хозяйствам выгодно повышать качество молока

Политика

Иван Квитка: важно разработать стратегию по привлечению молодежи в АПК

Чиновники Сургута пересядут на такси для экономии

Виктор Рейн: подготовка высококвалифицированных кадров — стратегическое направление

Экономика

Тюменский завод "Стеклотех" выполнит заказ киргизских пивоваров

Семинар "Документационное обеспечение экспортной деятельности" пройдет в технопарке

В Ишиме обновляется парк снегоуборочной техники

Общество

Для участников ВФМС в Сочи прозвучит музыка со всех континентов

Чемпионат профмастерства для "особых" людей пройдет в Тюмени

Тюменские госавтоинспекторы вручат пешеходам световозвращатели

Спорт

Открытый турнир "Боевое братство" соберет сильнейших спортсменов

ФК "Тюмень" оштрафовали за видео, воронежский "Факел" - за использование болельщиками пиротехники

Знаки ГТО получили воспитанники тюменской колонии

Происшествия

Движение по автотрассе Тюмень-Тобольск перекрыто из-за ДТП

На тюменском предприятии погашен большой долг по зарплате

Погибли три жильца горевшего многоквартирника в Сургуте
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+