Для участников ВФМС в Сочи прозвучит музыка со всех континентов

OneRepublic выступит на открытии ВФМС-2017. Фото: pinterest.com

OneRepublic стали хедлайнерами церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи по результатам народного голосования.

Американская поп-группа OneRepublic набрала на открытом голосовании 47%. Голосование шло семь дней, в нем приняли участие 15 тыс. человек из более 30 стран. На право выступить на церемонии открытия фестиваля также претендовали Ellie Goulding, Rita Ora и группа The Black Eyed Peas.

Участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов ждет культурная программа на все вкусы - помимо выступлений музыкальных и театральных коллективов, гости смогут увидеть битву поэтов, принять участие в мастер-классах и посетить красочные шоу и многочисленные выставки, сообщают организаторы.

"Идея была в том, чтобы участники фестиваля увидели культуру России, саму страну глазами молодежи, и мы постарались собрать программу так, чтобы именно молодые люди представляли свои достижения, свое творчество друзьям", - отметил креативный продюсер ВФМС-2017 Илья Бачурин.

Напомним, что 14 октября на площадке Youth Expo открылась выставка "Тюменская область - лаборатория счастья". Здесь гости и участники ВФМС могут познакомиться с достижениями тюменских молодых ученых.

Церемония открытия фестиваля состоится 15 октября в Ледовом дворце "Большой". Одновременно на площадке "Медал Плаза" пройдет поддерживающее шоу: трансляцию из Ледового дополнят выступления групп Morandi, Quest Pistols, Guru Groove Foundation, экс-участницы "Тату" Елены Катиной и других.

Там же, на "Медал Плаза", в следующие дни фестиваля будет работать Главная сцена. "На ней ежедневно будут собирать участников утром для того, чтобы рассказать о расписании всех площадок на день, вечером - о том, что произошло за день, и представлять ключевых персон дня. В вечернем блоке на этой сцене ежедневно будет проходить какое-то значимое событие, которое мы собираем отдельно", - пояснил продюсер.

Онлайн-трансляцию церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов можно посмотреть на сайте moi-portal.ru. Начало в 18 часов по московскому времени.

Ирина Ромашкина