"Прыжок" амбициозных тюменцев покажут в Сочи

"Прыжок" тюменцев покажут в Сочи. Фото Александра Школенко

"Прыжок" навстречу мечте: документальный фильм расскажет об амбициозных тюменцах участникам ВФМС-2017 в Сочи.

""Прыжок" – как квантовый скачок человека из подросткового состояния в юношество и далее в зрелость, когда появляется понимание, что нужно делать выбор и нести ответственность за свои поступки", - так объясняет название фильма один из его создателей, организатор международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль Плюс" Александра Школенко.

Большинство молодых людей интервьюировали спонтанно. Фото Александра Школенко

Он рассказал, что автором идеи стал директор фестиваля "Ноль Плюс" Николай Данн. Соавторы фильма тюменцы Марк Миллер, Дмитрий Егоров (оператор), Александра Котыч и Александр Школенко вчетвером ездили снимать документалку в Европу. В фильме приняли участие более 18 национальностей. Смонтировал ленту питерец Глеб Мильян.

"Четыре года назад мы решили взять камеру в руки и поехать в Европу, чтобы провести там интервью с молодежью в разных городах и странах. Мы провели несколько десятков интервью. Хотели узнать, чем живет европейская молодежь, к чему стремится, чем мыслит, как видит разные явления, связанные с выбором и взрослением. После этого мы поняли, что нужно в России запустить тот же формат. Съемки прошли в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Тюмени", - рассказал Александр Школенко.

Документалка расскажет о мотивации современной молодежи. Фото Александра Школенко

Маршруты по Европе и России съемочная команда выстраивала самостоятельно. Большей частью интервью проводили спонтанно: подходили и общались с людьми. С некоторыми людьми вели беседу намеренно, чтобы добавить в фильм специфичности об определенном человеке. Такой персоной стал тюменец с голливудской мечтой Богдан Янсен.

"Мы пригласили его дать интервью в Тюмени, перед его поездкой в штаты на пути к мечте. В итоге у него все получилось и сейчас он работает в киноиндустрии", - рассказал Александр Школенко.

За несколько шагов до исполнения мечты взяли интервью и у Владимира Друганова. В ту пору тюменец предвкушал свою первую кругосветку.

"В фильме мы поднимали тему, что им движет и как он относится к тому, что его ждет, какие мотивы им движут. Сейчас он завершил уже не одну кругосветку и дает семинары о том, как отправиться в тур по всему миру", - рассказал Александр Школенко.

Документалисты проинтервьюировали молодежь 18 национальностей. Фото Александра Школенко

Есть в документалке и рассказ о тюменской построковой группе Iceberg Theory. Коллектив распался примерно год назад. О чем они мечтали и каковы были их амбиции расскажут в "Прыжке". В фильме также использовали их композиции.

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Полнометражка собрала музыку музыкантов из многих городов России. Главную киношную тему Александр Школенко написал сам. Со школьных времен тюменец пишет музыку в стиле пост-гранж. Инструментальную композицию к фильму Александр Школенко доверил своему коллективу: многие из них уже разъехались навстречу мечтам.

"Наш барабанщик – Богдан Янсен (он один из участников фильма, отучился на режиссера в Лос-Анджелесе и уже там работает), Илья Ханенко играл на басу (сейчас преподает хоккей в Швейцарии). Дарья Барабенова записывала виолончель и Гарик Амирханян играл на скрипке. Инструментальная композиция получилась здоровская", - считает Александр Школенко.

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Картину "Прыжок" презентуют на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, на котором авторы также представят мировому сообществу Международный фестиваль "Ноль Плюс".

Ирина Ромашкина