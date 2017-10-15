Иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Тюмени рисовали нефтью и слушали частушки

Фото оргкомитета региональной программы ВФМС

Частушками, караваем и традиционными леденцами-петушками встретили иностранную делегацию, которая прибыла на региональную программу Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Тюмень 14 октября.

Для интернациональной молодежи под аккомпанемент гармониста член Союза художников Альфия Мухаметова провела мастер-класс по рисованию нефтью. Ребята отразили свои первые впечатления о столице Западной Сибири на холсте.

В делегации - 50 представителей из 34 стран мира: Бразилии, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Индии, Эфиопии, Мексики, Ирака, Польши и других государств. Знакомство с Сибирью для них продлится до 17 октября.

"В Тюмени проходят разные масштабные проекты, а Всемирный фестиваль молодежи и студентов поможет найти новые точки соприкосновения. Иностранные гости познакомятся с молодежными и креативными сообществами нашего города, и это знакомство может привести к созданию новых международных проектов", - уверена заместитель директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Ирина Широкова.

После торжественного приветствия иностранная делегация отправилась в "Ребячью Республику", где поучаствовала в тренинге на знакомство. Не обошлось и без вечерней экскурсии по городу. Молодые люди побывали на Цветном бульваре, где сфотографировались со скульптурами знаменитых клоунов Советского Союза Юрием Никулиным, Олегом Поповым и Карандашом, прогулялись по аллеям Центральной площади, полюбовались зданием Тюменской областной думы.

Насыщенная суббота для иностранных гостей региональной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов завершилась тренингами по театральному мастерству, которые прошли в Тюменском драмтеатре. Занятия провели руководители и актеры тюменского молодежного театра "Мимикрия", театров-студий "Быть" и "Здесь хорошо", а также руководитель хореографической мастерской Александра Балецкая. Иностранцы познакомились с техниками визуального контакта с аудиторией, присоединения и доверия своему партнеру, посмотрели танцевальный спектакль "Недосказки" от коллектива "Контраст". Пластика тела — универсальный язык, поэтому постановкой прониклись все участники региональной программы ВФМС.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) нерегулярно проходит последние 70 лет. В России он пройдет в третий раз. Главная идея фестиваля — объединить будущее поколение вокруг мира и добра. Особенность этого года — региональная программа, во время которой иностранные участники фестиваля посетят 15 регионов России, в число которых вошла и Тюмень, которая заявлена в направлении "Творчество и креативные пространства".

В Сочи отправилась делегация от Тюменской области — 204 человека по всем направлениям фестиваля. Участники вернутся в Тюмень после 23 октября, сообщают в оргкомитете региональной программы ВФМС.

Соб.инф.