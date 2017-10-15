Как пройдет и чему будет посвящена церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017, wfys2017.tassphoto.com

Ключевым проблемам современности и их решениям, которые предлагает интернациональная молодежь, будет посвящена церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которая пройдет 15 октября в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.

По задумке организаторов, стадион будет символизировать планету Земля, населенную миллиардами самых разных людей, которые объединены одной целью – сделать мир лучше. Герои яркого театрализованного шоу продемонстрируют, что люди способны на многое, если действуют сообща.

"Единичный человек сейчас за прогрессом уже не успевает. Поэтому мы взяли шесть актуальных тем: экологию, бедность, образование, энергию, информацию, науку и на основе этих тем создали шоу. Оно прекрасно тем, что мы придумали его на основе реальности, которая происходит с нами сейчас", - рассказал член Академии российского телевидения, почетный член Российской академии художеств Алексей Сеченов.

Продюсером церемонии открытия выступил Игорь Крутой, один из самых популярных и востребованных композиторов России. Это не первый совместный проект Игоря Крутого и Алексея Сеченова: вместе они работали над шоу для таких событий, как XXVII Всемирная летняя Универсиада, VII Зимние Азиатские Олимпийские Игры и т.д.

Благодаря интерактивности церемонии каждый гость сможет ощутить себя не только зрителем, но и непосредственным участником представления, а оригинальные декорации помогут окунуться в атмосферу постоянного движения. Например, модульный многосекционный экран, состоящий из 60 тыс. сфер. Эти сферы символизируют человека, его душу, которая светится.

Каждый из эпизодов программы открытия будет представлять конкретный человек. Объединяет их то, что все они в какой-то момент решили сделать наш мир лучше. Например, знаменитый на весь мир русский ученый Артем Оганов, который открыл способ предсказания кристаллических структур соединений, представит главу о современной России. Главным героем эпизода "Экология" станет Афроз Шах из Индии, который за 86 недель убрал с пляжа 5 тыс. 400 тонн мусора. Об "Энергии" расскажет основатель и управляющий директор компании по разработке возобновляемых источников энергии в Африке Oxygen Africa Симбараше Мхуриро из Зимбабве, который входит в топ-30 самых перспективных и вдохновляющих молодых предпринимателей Африки. Героем эпизода "Бедность" станет Гамаль Альбинсаид, врач и социальный предприниматель из Индонезии, который в свои 24 года основал проект "Мусорное медицинское страхование", обеспечивающий любому бедняку бесплатный визит к врачу в обмен на собранный мусор.

Параллельно с прямым эфиром церемонии открытия на площади перед "Медалс Плаза" состоится концертная программа, которая продолжит концепцию главного шоу. На одной сцене выступят Quest Pistols Show, Guru Groove Foundation, солистка группы "Тату" Лена Катина и группа Morandi. Вести шоу доверят специальному корреспонденту "Вечернего Урганта" Алле Михеевой.

Напомним, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит с 14 по 22 октября 2017 года в Сочи. На нем встретятся 20 тыс. молодых профессионалов из различных сфер в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Помогать в организации мероприятия будет волонтерский корпус из 5 тыс. человек.

Впервые в истории фестиваля в грандиозном молодежном празднике будет задействована вся страна - региональная программа проходит и в Тюмени. Все подробности - на официальном сайте фестиваля.

Ирина Ромашкина