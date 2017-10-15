Спортивная программа Всемирного фестиваля молодежи и студентов открывается в Сочи

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Спортивная программа Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи будет включать соревнования по футболу и другим видам спорта, мастер-классы, проведение турниров по экстремальным и компьютерным видам спорта, встречи со знаменитыми спортсменами и легкоатлетический забег.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов соберет 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. Участниками фестиваля станут представители общественных организаций, преподаватели, политики. Почетной гостьей фестиваля станет генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура. В рамках фестиваля запланирована обширная программа, посвященная предстоящему в 2018 году чемпионату мира по футболу, в частности, в Сочи пройдет тематический мини-футбольный турнир, финал которого запланирован на 21 октября.

Среди главных событий фестиваля - легкоатлетический забег на 2017 или 4000 м по трассе "Формулы-1" 16 октября. В забеге примет участие корреспондент ИА "Тюменская линия" Ирина Ромашкина. Она пробежит одну из дистанции в 2017 метров. "И хотя дистанция на 2017 метров не является соревновательной, буду стараться прибежать первой. Главное - участие и общий спортивный настрой", - отметила она.

Организаторы фестиваля приготовили почти два десятка спортивных площадок. Среди них будет интерактивная зона ралли-марафона "Шелковый путь", зоны уличного баскетбола, воркаута, танцевального спорта и акробатического рок-н- ролла, национальных видов спорта, а также экстремальных дисциплинах, где можно будет попробовать свои силы практически во всех современных урбанистических видах спорта. Будут оборудованы площадки для массового катания на коньках и мастер-классов по хоккею и фигурному катанию, демонстрационная зона боевых искусств.

Отдельные площадки будут оборудованы для любителей настольного тенниса, шахмат и других настольных игр, а также для коллективных тренировок. Состоится турнир по велогонкам, причем двухколесные средства во время соревнований будут вырабатывать энергию, которой после можно будет подзарядить гаджеты. На специальной площадке участники смогут сдать нормативы ГТО. Организована и интерактивная зона компьютерного спорта.

17 октября урок мотивации проведут олимпийские чемпионы Александр Карелин и Елена Исинбаева. Шоу-заезд "Экогонка" и шахматный сеанс одновременной игры вслепую пройдут 18 октября, выступление команды по футбольному фристайлу - 20 октября.

14 октября в Тюмень на региональную программу Всемирного фестиваля молодежи и студентов прибыла иностранная делегация. Для гостей организовали вечернюю экскурсию по Тюмени: побывали на Цветном бульваре, где сфотографировались со скульптурами знаменитых клоунов Советского Союза: Юрием Никулиным, Олегом Поповым, Карандашом со своей собакой Кляксой. Кроме того, делегация прогулялась по аллеям Центральной площади, на которой стоит памятник Ленину, посмотрела на здание Тюменской областной думы. Первый день в Тюмени для иностранных гостей региональной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов завершился тренингами по театральному мастерству, которые прошли в Тюменском драматическом театре. Занятия провели руководители и актеры тюменского молодежного театра "Мимикрия", театров-студий "Быть" и "Здесь хорошо", а также Александра Балецкая — руководитель хореографической мастерской. Иностранцы познакомились с техниками визуального контакта с аудиторией, присоединения и доверия своему партнеру. Участники посмотрели танцевальный спектакль "Недосказки" от коллектива "Контраст". Пластика тела — универсальный язык, поэтому постановкой прониклись все участники региональной программы ВФМС.

Напомним, что первый фестиваль молодежи и студентов прошел в 1947 году в Праге под девизом "Молодежь, объединяйся, вперед к будущему миру!" В 1957 и 1985 годах фестиваль принимала Москва, четыре года назад молодежный форум состоялся в столице Эквадора Кито.

Ирина Ромашкина