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Выставка тюменского региона - одна из самых привлекательных для гостей ВФМС

15:06 15 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото участников делегации Тюменской области, ВФМС 2017
Продолжение: Эстафета #тюменьнавфмс стартовала в Instagram

Более 500 человек посетили стенд "Тюменская область - лаборатория счастья", которую представили тюменцы на площадке Youth Expo Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Однако это не предел - все больше посетителей проявляют интерес к презентации нашего региона. Тюменская делегация обещает каждый день выставки дополнять экспозицию чем-то новым, чтобы не переставать удивлять гостей и держать марку передового региона.

"На выставке 14 октября было очень много людей, и некоторые гости целенаправленно искали Тюменскую область. В целом, прогулявшись по выставке, могу сказать, что наш стенд самый интересный с точки зрения общения. Понятно, что практически у каждого стенда есть фишка с виртуальной реальностью, есть экраны, угощения. У нас же люди получали в первую очередь адекватное человеческое общение. Некоторые иностранцы, уходя, говорили: "Здорово! Теперь я знаю, что кроме Москвы и Санкт-Петербурга есть в России еще города", - рассказал ведущий выставочного стенда Тюменской области Петр Шифельбаен.

На выставке представлен национальный колорит российских регионов, культурные и научные достижения, особенности молодежных проектов. Каждый регион по-своему привлекает участников фестиваля. У стенда Чукотки установлен чум, где с помощью традиционного шаманского бубна и современных технологий желающие могут попытаться установить связь с духами. Представители Башкирии угощают молодежь медом, а тамбовцы - чипсами из мичуринских яблок.

На выставке Тюменской области гости с удовольствием ставят химические опыты, решают задачи, получают призы с символикой региона и фотографируются с Дмитрием Менделеевым. На интерактивной части выставки, надев специальные очки, можно совершить прогулку по Абалаку и Тобольскому кремлю и даже пострелять из лука. Есть здесь и выращенная на сибирских полях пшеница, и тобольский полипропилен, и канистра нефти. По словам Петра Шифельбаена, некоторые посетители тюменского стенда снова возвращались, но уже с друзьями.

Большой интерес экспозиция вызвала и у тюменской делегации. Ребята хотели увидеть новинки региона, представленные на мировой площадке. К примеру, тюменец Дмитрий Петрулев особенно выделил интерактивы с опытами, а Ольга Киселева - квест-игру в 3D-очках.

Директор департамента по спорту Тюменской области Дмитрий Грамотин подчеркнул, что выставка нашего региона выдержана в духе времени, она очень многоинтерактивна. Область постарались представить с самой позитивной точки зрения, в экспозиции нашли отражение все ее основные достопримечательности и достижения молодежи.

Выставка Youth Expo будет работать в экспоцентре Олимпийского парка с 14 по 22 октября, на весь период Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

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Ирина Ромашкина

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Теги: Дмитрий Грамотин , ВФМС-2017 , Сочи , талантливая молодежь
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