Эстафета #тюменьнавфмс стартовала в Instagram

Фото участников делегации Тюменской области, ВФМС 2017

Instagram-эстафету #тюменьнавфмс запустили участники тюменской делегации на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Ребята на страницах в социальной сети рассказывают о своих впечатлениях с мест локаций Олимпийского парка. Посмотреть фотографии и видеоролики и почитать рассказы тюменцев о фестивале можно, набрав в Instagram хэштеги #вфмс72 и #тюменьнавфмс.

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Отметим, что делегация Тюменской области из 204 человек в полном составе прибыла на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи.

"Мы здесь только два дня. Впечатления очень положительные и об организации, и о городе, и даже о погоде, несмотря на то, что вчера мы дважды промокли под дождем", - рассказал тюменец Кирилл Дикалов.

Грамотно распределить свое время и вовремя узнавать новости на таком масштабном мероприятии ребятам помогает мобильное приложение ВФМС, которое содержит информацию об основных событиях фестиваля, работе транспорта, а также план расположения площадок форума. Кроме того, через приложение можно общаться с другими пользователями.

"За один день невозможно пройти весь медиацентр, пока что все знакомятся. Каждый участник с помощью приложения может выбрать встречи по душе", - рассказал руководитель делегации Тюменской области Владислав Татаринцев.

Тюменцы заселились в гостиничный комплекс "Александровский сад". Вместе с ними проживает делегация Бразилии, скоро заселится Гана. Студент Тюменского индустриального университета Фредерик Ньярко признался, что очень ждет соотечественников. Ему посчастливилось быть в числе тех 40 человек, которые представят регион на церемонии открытия фестиваля.

Напомним, церемония открытия фестиваля пройдет 15 октября в Большом ледовом дворце в Сочи и начнется в 18 часов по московскому времени. Прямую онлайн-трансляцию можно посмотреть на сайте.

Ирина Ромашкина