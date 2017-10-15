Повара WorldSkills приготовят для участников фестиваля молодежи в Сочи блюда народов мира

wfys2017.com

Повара, ставшие призерами чемпионатов по профессиональному мастерству WorldSkills Russia, приготовят на дегустационной площадке в Сочи блюда народов мира для участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов, сообщает пресс-служба союза WorldSkills Russia ("Молодые профессионалы").

Грузинские хачапури, итальянскую пиццу, татарский эчпочмак, традиционные русские блины и пироги все желающие смогут попробовать на дегустационной площадке на сочинском фестивале. Готовить традиционные блюда народов мира будут признанные мастера - повара, призеры чемпионатов по профессиональному мастерству WorldSkills Russia.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы молодых профессионалов движения WorldSkills Russia.

Специалисты по плотницкому делу, малярным и декоративным работам, ландшафтному дизайну на практике познакомят участников и гостей форума с азами своей профессии. По итогам мастер-классов будут сформированы смешанные команды из разных стран, каждой из которых предстоит создать свой арт-объект, после окончания фестиваля эти работы разместят на территории Краснодарского края.

В рамках форума будет действовать учебная мастерская по флористике с участием победителей и призеров чемпионатов "Молодые профессионалы". На этой площадке запланированы мастер-классы по составлению букетов, изготовлению различных аксессуаров и декорированию из живых цветов.

Ирина Ромашкина