Современные герои и Russiagram открывают Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи

wfys2017.com

Гимн России открыл XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Большом ледовом дворце в Сочи.

Сорок тюменцев стали зрителями церемонии открытия на главной концертной площадке страны. Из-за большой массовости фестиваля, на церемонию открытия попали не все. Список тех, кто пройдет в Большой ледовый дворец держали в секрете до последнего. Тюменские обладатели счастливых билетов прибыли на стадион за полчаса до церемонии открытия.

По словам тюменки Лусинэ Арутюнян, ведущие уже объявили, что долгожданный подарок для молодежи от организаторов ВФМС-2017 в силе: хедлайнером церемонии открытия стал OneRepublic.

"Здесь очень много людей – массовость поражает. Я так хотела попасть на церемонию открытия и сегодня я здесь. Церемония поделена на эпизоды", - поделилась участница ВФМС-2017 от тюменского региона Мария Федоренко. Она рассказала, что финальным эпизодом церемонии станет тема "Будущее в наших сердцах", когда участники ВФМС-2017 вместе запустят бумажного голубя. Всего эпизодов концертной программы будет семь.

Церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов посвящена теме "Пробуждения". Как сообщают организаторы, будут затронуты самые важные вопросы современного мира: экология, доступные энергии, доступное образование, наука, информационный бум, бедность.

Особенностью шоу станет вплетение в выступления молодых российских певцов - Сергея Лазарева, Нюши, Александра Панайотова, Юлии Паршуты, Полины Гагариной, Олега Кондракова и сестер Толмачевых - речей спикеров, представляющих каждый раздел - тех, кто меняет современный мир своими поступками.

В первом эпизоде - "Разум" - споет Дима Билан. В ткань его композиции будет включена речь Артема Оганова, знаменитого на весь мир российского ученого. Молодой парень придумал предсказание кристаллических структур, что позволяет создавать новые материалы с помощью компьютера и не тратить на это десятилетия.

Также в числе современных героев - индонезийский врач Гамаль Альбинсаид, который придумал проект по сбору мусора бедняками в обмен на бесплатный визит к врачу. Представитель компании Oxygen Africa из Зимбабве расскажет о разработке возобновляемых источников энергии.

Эпизод "Экология" будет представлять спикер из Кении. За 86 недель он убрал с пляжа 5 тыс. 400 тонн мусора. Эксперты программы ООН назвали эту работу крупнейшей очисткой пляжа в истории и дали ему титул "чемпиона Земли. Раздел "Душа" представит российская актерская чета Егора Бероева и Ксении Алферовой, основавших благотворительный фонд "Я есть".

Особое внимание организаторы церемонии открытия фестиваля уделили знакомству участников из других стран с Россией.

Россия не будет представлена как обычно в таких шоу: с революционным прошлым, войной и победами в космосе. Она будет представлена как Russiagram - на манер популярной сети Instagram. По задумке креативной команды, Россию покажут "как живого человека - с лицом и душой".

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Ирина Ромашкина