Участник ВФМС прервал церемонию открытия, чтобы сделать предложение девушке
wfys2017.com
Молодой человек вышел на сцену во время проведения церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов в ледовом дворце "Большой" в Сочи, чтобы в третий раз сделать предложение своей девушке.
"Я Гоша из Владикавказа, дело в том, что где-то в зале сидит девушка, которой я делал предложение два раза", - сказал он.
wfys2017.com
"Кристина смотри, видишь, на что я способен", - обратился он к девушке. Через некоторое время на сцену вышла девушка. Молодой человек встал на одно колено и сделал ей предложение. Кристина ответила "Да".
"Она согласна", - сказал молодой человек и начал петь песню "Мое сердце" группы "Сплин". После того, как молодые люди покинули сцену, церемония открытия продолжилась.
wfys2017.com
wfys2017.com
Ирина Ромашкина
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