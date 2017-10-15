Участник ВФМС прервал церемонию открытия, чтобы сделать предложение девушке

wfys2017.com

Молодой человек вышел на сцену во время проведения церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов в ледовом дворце "Большой" в Сочи, чтобы в третий раз сделать предложение своей девушке.

"Я Гоша из Владикавказа, дело в том, что где-то в зале сидит девушка, которой я делал предложение два раза", - сказал он.

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"Кристина смотри, видишь, на что я способен", - обратился он к девушке. Через некоторое время на сцену вышла девушка. Молодой человек встал на одно колено и сделал ей предложение. Кристина ответила "Да".

"Она согласна", - сказал молодой человек и начал петь песню "Мое сердце" группы "Сплин". После того, как молодые люди покинули сцену, церемония открытия продолжилась.

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Ирина Ромашкина