Владимир Путин пожелал участникам фестиваля молодежи добиваться поставленных целей

wfys2017.com

Президент России Владимир Путин пожелал молодежи всегда добиваться поставленных целей, быть смелее и настойчивее в их достижении.

"Убежден, вас - молодежь разных стран, национальностей, вероисповеданий - объединяет общее чувство ценности и цели, стремление к свободе, счастью, к миру и согласию на планете, желание созидать, добиваться большего", - сказал глава государства на открытии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Он пообещал, делать все, для того, чтобы молодежь достигала успеха. "Энергия, талант молодости обладают поразительной силой, молодое поколение всегда приносит в мир новаторские идеи, вам свойственны эксперименты, споры, свойственно не соглашаться привычным укладам вещей. Дерзайте. Создавайте свое будущее. Стремитесь изменить этот мир, сделать его лучше. Все в ваших силах," - отметил президент России и пожелал участникам фестиваля идти только вперед.

"Объявляю XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открытым", - сказал Владимир Путин.

Ирина Ромашкина