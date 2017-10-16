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ВМФС-2017: тюменская молодежь обменяется опытом и идеями на всех фестивальных площадках

22:36 15 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото участников делегации Тюменской области, ВФМС 2017

Налаживание коммуникаций и межкультурное общение – то, на что настроены делегаты Тюменской области на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Тюменская делегация, а это 204 человека, собралась в полном составе. Ребята заселились в гостиничный комплекс "Александровский сад". Вместе с ними проживают делегации Бразилии и Ганы. Студент Тюменского индустриального университета, участник фестиваля Фредерик Ньярко, рад тому, что увидится со своими соотечественниками.

На фестивале буквально на каждом шагу идет общение. Представители почти 190  стран гуляют рука к руке. В медиацентре Олимпийского парка десятки площадок. Во всех из них примут участие представители Тюменской области.

"Я преподаю макроэкономику и пишу диссертацию по инновационному развитию Арктики. Хочу почерпнуть идеи исследовательских проектов", - рассказала участница ВФМС-2017 от Тюменской области Дарья Жапарова.

По словам другого участника Владимира Ляшко, он надеется развить свои навыки в таких областях, как гуманитарная помощь и миротворческие миссии.

Тюменские кинематографисты принимают участие в Международном молодежном кинофоруме на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Организаторы фестиваля "Ноль Плюс" тюменцы Николай Данн и Александр Школенко 15 октября посетили первую встречу кинофорума. Николай Данн считает, что для регионов очень важно участие на международных форумах: "Участие регионов в подобных форумах позволяет развиваться", - сказал он.

"Была такая мечта, мы как раз завершили документальный фильм о современной молодежи "Прыжок". И у меня возникла мысль, что для международной премьеры  фестиваль молодежи и студентов очень бы подошел. Навстречу моему желанию пошел оргкомитет и в итоге получилось эту премьеру сделать", - рассказал автор документального фильма "Прыжок" Александр Школенко.

16 октября тюменцы представят свою премьеру на площадке кинофорума - документальный фильм "Прыжок". 

Кроме того, группа тюменской делегации примет участие в спортивной программе ВМФС-2017: ребята станут участниками легкоатлетического забега на 2017 или 4 тыс. м по трассе "Формулы-1" и соревнованиях по футболу. Спортивная программа  фестиваля включает и мастер-классы, проведение турниров по экстремальным и компьютерным видам спорта, организаторы фестиваля приготовили почти два десятка спортивных площадок.

Делегация Тюменской области примет участие в работе всех 16 фестивальных площадках.

"Большинство из вас приехало с идеями и опытом. Организаторы обещали, что можно будет поделиться. Все это вы можете сделать на мероприятиях", - так настроил ребят перед первым днем работы дискуссионным площадок руководитель делегации Тюменской область Владислав Татаринцев.

Ирина Ромашкина

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Теги: ВФМС-2017 , Сочи
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