От народных танцев до футбольного фристайла: как прошло открытие региональной программы ВФМС в Тюмени

Открытие регионального этапа ВФМС-2017 в Тюмени, фото ИА "Тюменская линия"

Интернациональным во всех смыслах стало открытие региональной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов-2017 в Тюмени. На сцену театрального центра "Космос" вышли не только именитые тюменские коллективы, но и ребята из других стран, которые буквально пару дней назад приехали в Россию. Впрочем, языковой барьер не помешал им раскачать публику - участники церемонии открытия вне зависимости от национальности одинаково радушно встречали исполнителей и охотно им подпевали.

Талантливую молодежь лично поприветствовал губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Он поблагодарил тех 44 ребят из 34 стран, которые в составе иностранной делегации прибыли в наш город за желание поближе познакомиться с Сибирью и выразил надежду на то, что это знакомство будет для них приятным.

"За смелой, активной и креативной молодежью - будущее нашей планеты. Мир ждет ваших смелых идей, и понимая, какая сейчас напряженная международная обстановка, мы надеемся, что этот фестиваль даст значительный толчок в укреплении мира", - отметил глава региона.

Владимир Якушев заверил молодых людей, что не стоит бояться сибирских морозов, ведь в Тюмени живут очень добрые люди, тепло сердец которых создает комфортную и приятную атмосферу. Он поздравил всех с открытием фестиваля, пожелал продуктивно провести эти дни и найти много хороших и добрых людей, дружба с которыми будет сопровождать всю жизнь.

Губернатор не ограничился приветственной речью - около получаса он общался с ребятами со сцены, отвечая на их вопросы. Поначалу молодые люди интересовались официозом, спрашивали о молодежной политике в регионе, о перспективах иностранного бизнеса в Тюменской области и международного сотрудничества во всех сферах жизни. Владимир Якушев рассказал иностранцам о роли общественных организаций в регионе, особенно выделил возросшее значение волонтерских объединений за последние годы. Секрет успешного инвестиционного развития Тюменской области, по его словам, в том, что тюменцы любят хорошо и много работать и очень ценят свой родной край.

Представительница Пакистана выразила мнение о том, что языковой барьер мешает реализации многих международных проектов. Владимир Якушев согласился с тем, что такая проблема существует, однако отметил, что образование в России шагнуло далеко вперед и уже используется масса методик, которые позволяют доступно изучать иностранные языки. "Мы уделяем этому большое внимание, появляются все больше факультетов, где преподавание идет на английском языке. Я думаю, что в скором времени знание одного из иностранных языков станет для нашей молодежи правилом хорошего тона", - подчеркнул губернатор Тюменской области.

Вскоре после начала живого общения с главой региона гости из других государств стали задавать ему личные вопросы. К примеру, участница фестиваля из Гамбии призналась, что перед церемонией открытия проштудировала биографию Владимира Якушева и обнаружила, что в студенческие годы он изучал экономику и юриспруденцию. Девушку удивило, что человек с такими профильными знаниями решил пойти в политику, и она поинтересовалась, что послужило толчком для этого.

Глава региона развеял миф о том, что должность губернатора связана только с политикой. "Приходится обширно заниматься хозяйственной деятельностью, и мои знания экономиста и юриста очень помогают в этом. Если есть ощущение, что политик занимается только одной политикой, я скажу так: если б я занимался этим большую часть времени, то много чего у нас в регионе не было бы так, как есть сейчас. Я трачу на политические дискуссии около десяти процентов своего рабочего времени", - поделился Владимир Якушев с молодежью.

Диана Бада из Нигерии спросила, что глава Тюменской области предпочитает носить в свободное от работы время. Владимир Якушев в числе фаворитов из одежды назвал джинсы, кроссовки и шорты, напомнив всем, что он такой же нормальный человек, как и все. Девушка преподнесла губернатору в подарок национальный костюм. Кстати, Диана стала не единственным участником церемонии открытия, кто захотел подарить главе региона сувенир на память - ребята из Пакистана тоже передали губернатору презент.

Концертная часть открытия порадовала разнообразием. Начавшись с колоритных и душевных выступлений народных ансамблей "Зори Тюмени" и "Ростынь", она перетекла в стремительную и яркую партию от команды формейшн "Вера". Затем эстафету переняли члены иностранной делегации, Диана Бада из Нигерии с песней в стиле рэгги "Better" и британец Макси Зи, который раскачал зал двумя песнями в стиле рэп. Макси рассказал, что он родом из Берлина, но сейчас живет в Манчестере. Помимо рэпа, он занимается брейк-дансом, постоянно учится чему-то новому и представляет организацию Elevate Young Minds, которая помогает молодежи найти себя через творчество, а также развиваться духовно и профессионально.

Продолжился концерт лазерным шоу "Озарение" от студии "Интерлайт", эффектной импровизацией от известного футбольного фристайлера Антона Павлинова, трогательной историей от театра танца "Проспект" и зажигательным хитом от вокального проекта Sound. Хэдлайнерами церемонии стали ребята из федерации уличного танца "Мафия".

Финальную точку в этом интернациональном празднике поставил ролик о первом дне иностранной делегации в Тюмени. Для ее членов это стало настоящим сюрпризом, они с восторгом и бурными эмоциями узнавали себя и своих новых друзей в кадрах видеоряда.

После окончания официального открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Тюмени ребята не спешили расходиться: они общались, фотографировались, договаривались о встречах, а это значит, что организаторам церемонии удалось сплотить, казалось бы, разную, но единую в своем стремлении созидать молодежь со всего мира. Впереди их ждут посещение промышленных и инновационных предприятий региона, создание арт-объектов и видеороликов, а также уютные вечерние посиделки за ужином в сибирских семьях.

﻿ Открытие регионального этапа ВФМС-2017 в Тюмени, фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Дарья Казакова