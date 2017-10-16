up

16.10.2017 понедельник

EUR 68.1409

USD 57.6196

В Тюмени 2..4 С 4 м/с
ветер северо-восточный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Тюменцам наглядно покажут преимущества деревянных домов

11:13 16 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы департамента лесного комплекса Тюменской области

Девять полноценных домов из дерева возведут местные производители на единой демонстрационной площадке Центра коттеджного строительства в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области.

На демонстрационной площадке жители и гости Тюмени по принципу "одного окна" смогут наглядно познакомиться с преимуществами деревянного жилья и оценить возможности использования материалов из дерева для индивидуального жилищного строительства, а также получить консультации специалистов.

Организаторы Центра коттеджного строительства планируют максимально представить линейку конструкций из дерева. К площадке уже присоединились производители домокомплектов из профилированного бруса, СИП-панелей, клееного бруса, каркасного домостроения. Решается вопрос с заходом производителя конструкций с использованием технологии двойного бруса. Кроме того, в планах подключить к площадке производителей оцилиндрованного бревна и рубленых домов.

Предполагается, что общая площадь территории Центра, расположенного на втором этаже ТЦ "Южный", составит более 3 тыс. кв. м без учета демонстрационной площадки под открытым небом. Перспективы развития Центра высоко оценили директор департамента лесного комплекса Тюменской области Владимир Артановский и председатель ассоциации деревянного домостроения Тюменской области Игорь Воробьев.

Владимир Артановский поднял вопрос о привлечении к работе Центра тюменских производителей мебели и предложил помощь в организации двусторонних переговоров. Эта инициатива получила поддержку. Кроме производителей деревянных домов и мебели, к единой площадке предлагают присоединиться и производителям пиломатериалов.

Соб. инф.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Владимир Артановский , деревянное домостроение , жилищное строительство

Последние новости

13:36 Кошка из сказки ищет дом
13:25 Что должен знать садовод при передаче сетей энергетикам
13:14 Туристические инвестпроекты реализуются в Тюменском районе
13:03 Игрушечный пост ДПС и вертолет появились в тюменском дворе
12:52 Тюменцы приняли участие в славянском фестивале в Петропавловске Фото
12:41 Владимир Якушев поручил отремонтировать дорогу Юргинское - Бушуево - Зиново
12:30 Двое пешеходов погибли на тюменских дорогах
12:19 В Тюмени задержали молодых людей из Первоуральска с килограммом спайса
12:08 В Кольцово установили тактильные карты для незрячих пассажиров
11:57 В Тюмени пьяный водитель на автобусе "Мерседес спринтер" въехал в арку жилого дома
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поручил отремонтировать дорогу Юргинское - Бушуево - Зиново

От народных танцев до футбольного фристайла: как прошло открытие региональной программы ВФМС в Тюмени

Фельдшерско-акушерский пункт и спортивные площадки построят в Юргинском районе

Политика

Иван Квитка: важно разработать стратегию по привлечению молодежи в АПК

Чиновники Сургута пересядут на такси для экономии

Виктор Рейн: подготовка высококвалифицированных кадров — стратегическое направление

Экономика

Туристические инвестпроекты реализуются в Тюменском районе

Игрушечный пост ДПС и вертолет появились в тюменском дворе

Владимир Путин отметил успехи Тюменской области в развитии сельхозкооперации

Общество

Кошка из сказки ищет дом

Что должен знать садовод при передаче сетей энергетикам

Тюменцы приняли участие в славянском фестивале в Петропавловске

Спорт

ВФМС-2017: тюменцы стартовали в фестивальном забеге с "Матч ТВ"

"Царя Горы" чествовали в Тобольске

Тюменский дзюдоист выступит на первенстве мира в Хорватии

Происшествия

Двое пешеходов погибли на тюменских дорогах

В Тюмени задержали молодых людей из Первоуральска с килограммом спайса

В Тюмени пьяный водитель на автобусе "Мерседес спринтер" въехал в арку жилого дома
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+