Тюменцам наглядно покажут преимущества деревянных домов

Фото пресс-службы департамента лесного комплекса Тюменской области

Девять полноценных домов из дерева возведут местные производители на единой демонстрационной площадке Центра коттеджного строительства в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области.

На демонстрационной площадке жители и гости Тюмени по принципу "одного окна" смогут наглядно познакомиться с преимуществами деревянного жилья и оценить возможности использования материалов из дерева для индивидуального жилищного строительства, а также получить консультации специалистов.

Организаторы Центра коттеджного строительства планируют максимально представить линейку конструкций из дерева. К площадке уже присоединились производители домокомплектов из профилированного бруса, СИП-панелей, клееного бруса, каркасного домостроения. Решается вопрос с заходом производителя конструкций с использованием технологии двойного бруса. Кроме того, в планах подключить к площадке производителей оцилиндрованного бревна и рубленых домов.

Предполагается, что общая площадь территории Центра, расположенного на втором этаже ТЦ "Южный", составит более 3 тыс. кв. м без учета демонстрационной площадки под открытым небом. Перспективы развития Центра высоко оценили директор департамента лесного комплекса Тюменской области Владимир Артановский и председатель ассоциации деревянного домостроения Тюменской области Игорь Воробьев.

Владимир Артановский поднял вопрос о привлечении к работе Центра тюменских производителей мебели и предложил помощь в организации двусторонних переговоров. Эта инициатива получила поддержку. Кроме производителей деревянных домов и мебели, к единой площадке предлагают присоединиться и производителям пиломатериалов.

Соб. инф.