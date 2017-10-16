В Тюмени задержали молодых людей из Первоуральска с килограммом спайса

В Тюмени задержали молодых людей из Первоуральска с килограммом спайса. Фото rosgvard.ru

Жителей Первоуральска задержали в Тюмени с килограммом спайса. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы на одной из улиц города заметили трех молодых людей, поведение которых привлекало внимание.

Сотрудники полиции попросили документы для проверки. Нервное поведение последних стало причиной досмотра на предмет запрещенных веществ и препаратов. В присутствии понятых у официально не трудоустроенных жителей Свердловской области 1995 и двоих 1997 годов рождения обнаружены и изъяты полимерные свертки с веществом наркотического содержания.

Как признались фигуранты, наркотиком был спайс, что и подтвердила проведенная позже экспертиза. Общий вес изъятого составил чуть более килограмма. Злоумышленники рассказали, что приехали из Свердловской области в Тюмень, чтобы сбыть наркотики.

Все трое задержаны, возбуждены уголовные дела.