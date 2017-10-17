up

17.10.2017 вторник

EUR 67.2988

USD 57.0861

В Тюмени 0..2 С 4 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Медики расскажут, почему больных детей нельзя обтирать спиртом

09:54 17 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: департамент здравоохранения ТО

Проект "Своевременное и правильное оказание первой помощи при высокой температуре у детей" стартует в Тюменской области. Его авторы - специалисты Станции скорой медицинской помощи и городской департамент здравоохранения.

Медики расскажут воспитателям детских садов и родителям дошкольников,  когда необходимо давать ребенку жаропонижающие препараты, почему нельзя обтирать больных малышей спиртом.

Первое занятие состоится 18 октября в детском саду №163, сообщает областной департамент здравоохранения. 

"В ситуациях, когда нет острых нарушений в работе жизненно важных органов и систем, вызовы классифицируются как неотложные. Диспетчеры 03 передают их в поликлинику с 8 до 20 часов. Бригаду скорой медицинской помощи направят на такой вызов при условии отсутствия вызовов в экстренной форме. Рекомендации по снижению температуры можно получить в круглосуточном консультативном пункте скорой помощи по телефону 50-99-00", - отметила врач скорой медицинской помощи Наталья Смолина. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: здравоохранение , грипп , проект

Последние новости

12:27 Частицу тюменского тепла увезут с собой участники ВФМС Фото
12:16 Участники фестиваля в Сочи обсудят темы фейковых новостей, экономики и выборов
12:05 Тюменские энергетики готовы к зиме
11:54 Дневник фестиваля в Сочи: тюменцы презентовали СУП и получили ценный совет от Сергея Лаврова Фото
11:43 В Надымском районе мужчина подстроил пожар, чтобы скрыть убийство
11:32 Как воспитать гражданскую ответственность, узнала участница ВФМС-2017
11:21 В Тюмени открывается музейный сезон
11:10 Парк "Россия – моя история" расскажет об освоении Сибири
11:00 На автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск погиб пешеход
10:49 В Тюмени зазвучат сирены гражданской обороны
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Аграрии Тюменской области завершили уборку урожая

Владимир Якушев поручил отремонтировать дорогу Юргинское - Бушуево - Зиново

От народных танцев до футбольного фристайла: как прошло открытие региональной программы ВФМС в Тюмени

Политика

Иван Квитка: важно разработать стратегию по привлечению молодежи в АПК

Чиновники Сургута пересядут на такси для экономии

Виктор Рейн: подготовка высококвалифицированных кадров — стратегическое направление

Экономика

Тюменские энергетики готовы к зиме

В Тюмени продолжается благоустройство дворов

Ярмарки местных сельхозпроизводителей состоятся в Тюмени

Общество

Частицу тюменского тепла увезут с собой участники ВФМС

Участники фестиваля в Сочи обсудят темы фейковых новостей, экономики и выборов

Дневник фестиваля в Сочи: тюменцы презентовали СУП и получили ценный совет от Сергея Лаврова

Спорт

В Тюмени состоится битва чемпионов

Тюменцы получили золотые медали в забеге на фестивале в Сочи

В Тюмени будут соревноваться юные фигуристы

Происшествия

В Надымском районе мужчина подстроил пожар, чтобы скрыть убийство

На автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск погиб пешеход

В Тюмени следователи заставили директора предприятия заплатить налоги
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+