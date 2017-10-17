Медики расскажут, почему больных детей нельзя обтирать спиртом

Фото: департамент здравоохранения ТО

Проект "Своевременное и правильное оказание первой помощи при высокой температуре у детей" стартует в Тюменской области. Его авторы - специалисты Станции скорой медицинской помощи и городской департамент здравоохранения.

Медики расскажут воспитателям детских садов и родителям дошкольников, когда необходимо давать ребенку жаропонижающие препараты, почему нельзя обтирать больных малышей спиртом.

Первое занятие состоится 18 октября в детском саду №163, сообщает областной департамент здравоохранения.

"В ситуациях, когда нет острых нарушений в работе жизненно важных органов и систем, вызовы классифицируются как неотложные. Диспетчеры 03 передают их в поликлинику с 8 до 20 часов. Бригаду скорой медицинской помощи направят на такой вызов при условии отсутствия вызовов в экстренной форме. Рекомендации по снижению температуры можно получить в круглосуточном консультативном пункте скорой помощи по телефону 50-99-00", - отметила врач скорой медицинской помощи Наталья Смолина.