Студентам ТюмГУ прочитают лекцию о пользе донорства и предложат сдать кровь

Фото Лиги добровольцев ТюмГУ

Ежегодная университетская акция "Я — донор" стартует в стенах ТюмГУ 23 октября. Волонтеры вуза предлагают всем желающим прослушать лекции о донорстве от студентов-медиков и 24 октября сдать кровь в передвижной станции.

Как сообщают организаторы, всем желающим поделиться своей кровью нужно пройти обследование и сдать анализы в Областной станции переливания крови по адресу: ул. Энергетиков, 35. Только после этого доноров допустят к сдаче в передвижной станции.

Работать донор-мобиль будет три часа с 9 часов 30 минут во внутреннем дворе административного здания ТюмГУ на ул. Володарского, 6. Для всех доноров приятным дополнением станет символическое денежное вознаграждение.

Студенты ТюмГУ сдают кровь не в первый раз, донорская акция на территории университета проходит ежегодно. Так, в прошлом году удалось собрать около 15 литров крови. На этот раз волонтеры рассчитывают собрать вдвое больше.

Владислав Соколов