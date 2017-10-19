Тоболяки рассказали о ключевых трендах на энергетическом форуме в Москве

Фото: Тобольская промышленная площадка

Специалисты тобольской площадки СИБУРа приняли участие в "Молодежном дне" в рамках форума Российской энергетической недели. Тобольское предприятие представляли семеро молодых специалистов-энергетиков.

Как сообщает Тобольская промышленная площадка, участники определили ключевые тренды по современной энергетике. Сибиряки предложили использование альтернативных источников питания и альтернативного топлива.

На форуме тоболяки представили перспективы получения электричества из ветра или солнца. Для реализации таких методов необходимо использовать ветряной генератор и солнечные коллекторы.

В качестве исследования рассмотрели также перспективы создания автономных зданий, водяных автомобилей и возможность получения электричества через концентрат метана.