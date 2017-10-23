Тюменский "Рубин" уступил нефтекамскому "Торосу"

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Тюменский "Рубин" в домашнем матче чемпионата Высшей хоккейной лиги уступил в противостоянии с "Торосом" из Нефтекамска – 2:3.

По сравнению с предыдущей встречей с пермским "Молотом – Прикамьем" (5:4), тренерский штаб сибирской дружины произвел ряд изменений в составе. Вернулся в строй после травмы нападающий Егор Алёшин. Его определили в звено к Константину Савенкову и Егору Попову. Первую тройку атаки хозяев составили: Виталий Жиляков – Андрей Ерофеев – Артём Булянский. В линии обороны словацкий защитник Мартин Штайнох оказался в первой паре с Александром Федотовым. Именно этот дуэт сотворил гол "Рубина" на 13 минуте. В большинстве, Федотов нашёл Штайноха, который прицельным кистевым броском поразил цель.

Через полторы минуты после заброшенной сибиряками шайбы наставники "Тороса" заменили вратаря Ивана Федотова на Павла Хомченко. Вскоре капитан "Рубина" Жиляков угодил в штангу. Паритет представители Башкортостана восстановили на 17-й минуте. Это сделал выступавший в прошлом за тюменский клуб защитник Сергей Карпов. Вскоре рубиновцы еще раз получили возможность две минуты провести в большинстве, но гости выстояли.

Второй период положительных эмоций хозяевам не принес. На 24-й минуте "Торос" вышел вперед. Броском с неудобной руки свою десятую шайбу в чемпионате забросил лучший снайпер нефтекамской команды Илья Баранов. На последний рубеж "Рубина" вместо Егора Назарова заступил Денис Франскевич. Следует отметить, что комбинационная игра у сибиряков явно получалась. Порой у торосовцев голова шла кругом, но завершить свои атаки результативным броском тюменцы во втором периоде так и не смогли. Однажды нефтекамской дружине помогла штанга после броска Никиты Феоктистова.

В заключительном отрезке хозяева перешли на игру в три звена. Несколько раз они были близки к успеху. На 55-й минуте гостям удалась контратака, которую завершил Егор Дубровский. В концовке периода рубиновцы выпустили на лед шестого полевого игрока, и Штайнох убойным броском вернул зыбкую надежду в сердца болельщиков - 2:3. Однако победный результат "Торос" удержал, сообщает пресс-служба тюменского клуба.