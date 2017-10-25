up

25.10.2017 среда

EUR 67.6856

USD 57.5852

В Тюмени -1..-3 С 4 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменские школьники сыграют в экологическое лото

08:44 25 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменские школьники сыграют в экологическое лото Фото: wallpapercave.com

Сыграть в экологическое лото, послушать истории возникновения Интернета, православных праздниках и посмотреть мультфильмы предложат тюменцам в городских библиотеках 25 октября.

Как сообщает городской департамент культуры, игровая программа "В здоровом теле – здоровый дух" в детской библиотеке №1 (ул. Жуковского, 28) в 10 часов направлена на пропаганду здорового образа жизни, формирование у учащихся чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, отрицательного отношения к вредным привычкам. Ребята примут участие в разнообразных викторинах и конкурсах.

Участников экологического лото "В мире флоры и фауны" в библиотеке №12 (ул. Маршала Захарова, 5/3) в 11 часов ждут задания по нескольким тематическим категориям: "Зеленая аптека", "По страницам книг", "Домашние питомцы". Отвечая на вопросы, разгадывая ребусы и выполняя другие задания, ребята вспомнят известные им факты о мире флоры и фауны, а также узнают много нового.

Об истории возникновения Интернета, о том, когда в России впервые был получен доступ к мировым сетям, о создании Всемирной информационной сети, плюсах и минусах компьютеризации, о том, какие образовательные, познавательные, развлекательные сайты для детей существуют, расскажут в библиотеке №2 им. А. А. Гришина (ул. Мира, 31/2) в 11 часов.

Вечер памяти "И забыть того не вправе" в Информационно-библиотечном центре для молодежи (Червишевский тракт, 15) в 12 часов посвящается Дню памяти жертв политических репрессий.

Православные праздники издавна занимали важное место в жизни российского народа. Верующие люди, участвуя в праздниках, как бы заново переживают великие события жизни Иисуса Христа и его близких. Участники экскурса в 13 часов в Центре семейного чтения им. А.С. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1) узнают о том, что праздников у русской православной церкви множество, но среди них выделяются двенадцать главных. О них и пойдет речь. Будут освещены вопросы истоков празднования библейских событий, сходства и различия в традициях православных праздников в разных странах, культурный вклад христианства в общемировую культуру. Гостей ждут также обрядовые песни и игры, передающие атмосферу праздника.

В Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) в 14 часов дети вспомнят сказки и мультфильмы, в которых животные проявляют мастерски свои умения и таланты, а затем посмотрят на большом экране мультипликационный фильм на эту тему.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Год экологии , библиотеки , культура

Последние новости

08:44 Тюменские школьники сыграют в экологическое лото
08:41 Последствия сильного снегопада ликвидируют в Тюмени Фото
08:29 Конкурс "Серебряные крылышки" принимает заявки
08:03 В Тюмени презентуют книгу о создании городских памятников
07:37 Из-за снегопада занятия в тюменских школах пройдут в дистанционном режиме
18:21 "МегаФон" выпустил рекламный ролик с песней "Я свободен"
18:10 Тридцать залов объединит в себе тюменский парк "Россия - моя история"
18:00 25 октября - события дня
17:49 Тюменка станет добровольцем ООН в Кении
17:38 Тюмень – единственный в России город с "Умной теплосетью"
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

"Фортум" и "Корпорация СТС" создали совместное предприятие

Владимир Якушев: новая тюменская поликлиника соответствует стандартам XXI века

Сто пятьдесят тысяч детей отдохнули летом в лагерях Тюменской области

Политика

Молодые политики Урала обмениваются опытом на форуме в Тюмени

Молодые депутаты из регионов УФО встретятся в Тюменской облдуме

Тюменские депутаты обсудили, как благоустраивается город

Экономика

До конца года в регионе будет запущено более двадцати инвестпроектов

В Русской школе управления обсудили качество и эффективность бизнес-образования

Викуловские аграрии подвели итоги уборочной кампании

Общество

Тюменские школьники сыграют в экологическое лото

Последствия сильного снегопада ликвидируют в Тюмени

В Тюмени презентуют книгу о создании городских памятников

Спорт

Конкурс "Серебряные крылышки" принимает заявки

Нападающий Максим Зюзякин вернулся в "Рубин"

"Юная Сибирь" приглашает детей на бесплатные тренировки по футболу

Происшествия

Безработный тюменец попался с наркотиками

Тюменского студента осудят за фиктивную регистрацию фирмы

Директора строительной фирмы подозревают в неуплате налогов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+