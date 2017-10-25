Тюменские школьники сыграют в экологическое лото

Тюменские школьники сыграют в экологическое лото Фото: wallpapercave.com

Сыграть в экологическое лото, послушать истории возникновения Интернета, православных праздниках и посмотреть мультфильмы предложат тюменцам в городских библиотеках 25 октября.

Как сообщает городской департамент культуры, игровая программа "В здоровом теле – здоровый дух" в детской библиотеке №1 (ул. Жуковского, 28) в 10 часов направлена на пропаганду здорового образа жизни, формирование у учащихся чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, отрицательного отношения к вредным привычкам. Ребята примут участие в разнообразных викторинах и конкурсах.

Участников экологического лото "В мире флоры и фауны" в библиотеке №12 (ул. Маршала Захарова, 5/3) в 11 часов ждут задания по нескольким тематическим категориям: "Зеленая аптека", "По страницам книг", "Домашние питомцы". Отвечая на вопросы, разгадывая ребусы и выполняя другие задания, ребята вспомнят известные им факты о мире флоры и фауны, а также узнают много нового.

Об истории возникновения Интернета, о том, когда в России впервые был получен доступ к мировым сетям, о создании Всемирной информационной сети, плюсах и минусах компьютеризации, о том, какие образовательные, познавательные, развлекательные сайты для детей существуют, расскажут в библиотеке №2 им. А. А. Гришина (ул. Мира, 31/2) в 11 часов.

Вечер памяти "И забыть того не вправе" в Информационно-библиотечном центре для молодежи (Червишевский тракт, 15) в 12 часов посвящается Дню памяти жертв политических репрессий.

Православные праздники издавна занимали важное место в жизни российского народа. Верующие люди, участвуя в праздниках, как бы заново переживают великие события жизни Иисуса Христа и его близких. Участники экскурса в 13 часов в Центре семейного чтения им. А.С. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1) узнают о том, что праздников у русской православной церкви множество, но среди них выделяются двенадцать главных. О них и пойдет речь. Будут освещены вопросы истоков празднования библейских событий, сходства и различия в традициях православных праздников в разных странах, культурный вклад христианства в общемировую культуру. Гостей ждут также обрядовые песни и игры, передающие атмосферу праздника.

В Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) в 14 часов дети вспомнят сказки и мультфильмы, в которых животные проявляют мастерски свои умения и таланты, а затем посмотрят на большом экране мультипликационный фильм на эту тему.