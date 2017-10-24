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"МегаФон" выпустил рекламный ролик с песней "Я свободен"

18:21 24 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
МегаФон

"МегаФон" и "Instinct" разработали новую рекламную кампанию по продвижению тарифов линейки "Включайся!". Главное сообщение серии рекламных роликов: почувствуй полную свободу — получи настоящий безлимит на то, что ты любишь.

Как сообщают в пресс-службе оператора, "в роликах под хит Валерия Кипелова "Я свободен" визуализировано неподдельное чувство свободы, которую получают герои вместе с одним из тарифов "Включайся!". С тарифом "Включайся! Смотри" можно наслаждаться безлимитом на онлайн-видео. С тарифом "Включайся! Общайся" — получить полную свободу на общение в соцсетях и мессенджерах. С тарифом "Включайся! Слушай" — на безграничный доступ к онлайн-музыке".

Первый ролик - "Включайся! Слушай" - https://www.youtube.com/watch? v=WnI3rpLiGJU

К производству роликов команда подошла, как к созданию настоящих музыкальных клипов: известный трек, динамичный монтаж, нелинейность сюжета, пересечение героев в роликах, живые, нерекламные персонажи и настоящие эмоции.

Режиссером этой серии роликов стал Илья Соловьев, автор клипа на трек "Татарин" группы АИГЕЛ.

Напомним, что тарифная линейка "Включайся!" создана "МегаФоном", используя аналитику больших данных. Тарифы построены на реальных интересах цифровых пользователей: говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях, смотреть видео. Названия тарифов соответствуют наполнению по интересам, а неограниченное пользование привычными приложениями не требует расчетов потребляемого трафика.

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Теги: соцсети , МегаФон

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