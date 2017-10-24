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Участница битвы на Курской дуге отмечает день рождения

17:16 24 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

96 лет исполнилось Зинаиде Петровне Московкиной (Липчинской). Ветеран Великой Отечественной войны родилась 24 октября 1921 года в деревне Киева Ялуторовского района.

В 1939 году, окончив Тюменскую фельдшерско-акушерскую школу, работала в участковой больнице села Гладилово Голышмановского района, в 1942-м была призвана в Красную армию. Служила фельдшером дивизиона в гвардейском корпусном артиллерийском полку Западного фронта, участвовала в битве на Курской дуге. С июля 1944 года — фельдшер дивизиона на 2-м Белорусском фронте.

Из наградного листа: "За время прорыва обороны противника в районе города Макув и в наступательных боях в Восточной Пруссии гвардии лейтенант Липчинская проявила выносливость, храбрость и умение применять свои знания в бою. Многим десяткам раненым и больным товарищ Липчинская спасла жизнь непосредственно на поле боя, не жалея сил и энергии…".

После окончания войны продолжала службу фельдшером дивизиона Северной группы войск. Демобилизовалась в звании старший лейтенант медицинской службы в марте 1946 года. С 1947 года работала в Тюмени медицинской сестрой, в том числе, много лет в медсанчасти Главтюменнефтегаза. Находясь на пенсии, вела активную работу в ветеранской организации Центрального района. Награждена орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды и многочисленными медалями. Имеет нагрудный знак "Отличник здравоохранения". Живет в Тюмени.

Дарья Казакова

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Теги: Бессмертный полк , Великая Отечественная война

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