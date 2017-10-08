Участник Великой Отечественной войны отмечает 95-летний юбилей

Совместный проект Бессмертного полка и ИА "Тюменской линии". Фото ИА "Тюменская линия"

95-летний юбилей 8 октября отмечает участник Великой Отечественной войны Иван Вагин, уроженец д. Шилова Уватского района Тюменской области.

В родной деревне он окончил семилетнюю школу. Оттуда ушел на фронт. В годы Великой Отечественной войны, с 1941 по 1944 годы, Иван Терентьевич был связистом роты в звании сержанта. Участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Болгарии, Румынии, Австрии в составе 17-й воздушной армии 10-го штурмового авиационного корпуса 3-го Украинского фронта. Победу встретил в Австрии в Вене. После окончания войны продолжил военную службу и демобилизовался только в 1948 году.

За проявленные смелость и отвагу он награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями: "За боевые заслуги", "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."

По возвращению в родные края Иван Вагин заочно окончил 10 классов и начал карьеру в Ханты-Мансийском управлении внутренних дел. Затем переехал в Тобольск, где с 1952 года и до ухода на заслуженный отдых работал в системе федеральной службы исполнения наказаний начальником отряда. Является пенсионером МВД. Находясь на пенсии, Иван Вагин продолжил трудовую деятельность секретарем на заочном отделении в Тобольском педагогическом училище.

Иван Терентьевич с супругой воспитали двух детей, у него внучка и два правнука.

Редакция "Тюменской линии" желает ветерану крепкого здоровья и сил для активной жизни.

Владислав Соколов