Участнику войны с Японией из Ишима исполнилось 98 лет

Фото ИА "Тюменская линия"

98 день рождения отмечает участник боевых действий с Японией Петр Залевский 6 октября.

Петр Георгиевич родился в 1919 году в д. Новолокти Ишимского района в многодетной крестьянской семье.

Его отец — Георгий Яковлевич — был председателем сельсовета, а мать Аксинья Федоровна – домохозяйкой. В родной деревне он окончил четыре класса начальной школы, дальше учился в соседнем Мизоново. После семилетки там же поступил на курсы трактористов, а весной 1938 года пошел работать в поле на тракторе-колеснике.

По направлению от военкомата выучился на шофера в автошколе ДОСААФ и даже успел немного поработать на автомобиле ЗИС-5. Но через несколько месяцев в свой день рождения 6 октября 1939 года был призван в армию.

Сначала направили во Владивосток, потом – на Камчатку. В Петропавловске-Камчатском Залевского зачислили в автоотряд сухопутных войск 101-й стрелковой дивизии. На пустой территории, которую горисполком выделил для размещения, солдаты начали строить жилые помещения, магазины, детские сады, пекарни и другие объекты будущего военного городка.

"Возводили и специальные военные сооружения: склады, гаражи, полигоны и стрельбища. Работы было столько, что машину почти не глушили и трудились посменно. Одновременно велось укрепление рубежей с империалистической Японией", - вспоминает ветеран.

К сообщению о начале войны с Германией он отнесся спокойно – готов был отправиться на передовую, но его оставили на Камчатке и продлили срок службы до 1945 года. Весть о Победе, всеобщую радость, ликование и настоящий салют Петр Залевский помнит и сейчас. Но до демобилизации было далеко.

8 августа 1945 года Советский Союз объявил войну Японии, и Камчатский оборонительный район получил приказ об освобождении северных Курильских островов: Шумшу и Парамушир, а затем и остальных. Суда и военные корабли из Авачинской губы в полной боевой готовности вышли к островам.

"Десант составляли сухопутные войска 101 стрелковой дивизии и личный состав Петропавловской военно-морской базы. Брали острова штурмом. Несколько дней шли ожесточенные бои с большими потерями. 22 августа мы освободили остров Шумшу, а 23-го взяли Парамушир. Японцы сражались до последнего, многие из них были прикованы к пулеметам и не могли отступать. Среди наших также оказалось много убитых и раненых, пропавших без вести", - рассказал Петр Залевский. 2 сентября 1945 года война с Японией закончилась.

За участие в боевых действиях младший сержант Петр Залевский награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалью "За Победу над Японией". Особенно дорога ему одна пожелтевшая от времени бумага – благодарность Верховного главнокомандующего генералиссимуса Советского Союза тов. И.В. Сталина от 23 августа 1945 года.

27 декабря 1945 года Петр Залевский был демобилизован. В марте 1946 года он прибыл в Ишим, устроился на Ишимскую автобазу "Союззаготтранс" (будущую "Автоколонну-1319"). Работа оказалась непростой, но привычной: постоянные командировки, бездорожье. Осенью помогал колхозам вывозить с полей урожай, доставлял зерно на ишимский хлебокомбинат. Работал и на приграничных с Казахстаном целинных землях, за что награжден медалью "За освоение целинных и залежных земель".

В 1957 году Петра Залевского отправили на курсы, по окончании которых он стал работать механиком, а вскоре, как человек способный, был назначен начальником ремонтных мастерских, а затем и мастером цеха подготовки производства. В этой должности он проработал до января 1980 года, после чего вышел на пенсию. Трудовой стаж Петра Залевского — 37 лет, за что удостоен звания "Ветеран труда".

В меру сил он по-прежнему работает в огороде и наводит порядок у дома. Секретом долголетия участник боевых действий называет отсутствие вредных привычек и оптимизм, а также большая и любящая семья: трое детей, пятеро внуков и четверо правнуков.

При подготовке использован материал газеты "Ишимская правда" №33 от марта 2015 года, а также другие открытые источники.

Владислав Соколов