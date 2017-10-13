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Участник Львовско-Сандомирской операции отмечает день рождения

11:31 13 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Совместный проект Бессмертного полка и ИА "Тюменской линии". Фото ИА "Тюменская линия"

Участнику Великой Отечественной войны Семену Барневу, который в победном 1945 году дошел до Германии, исполнилось 98 лет.

Он родился 13 октября 1919 года в д. Неживое (ныне Песчаное) Казанского района. С 10 лет работал в колхозе, а в феврале 1940-го был призван в ряды Красной армии. Семен Степанович отслужил срочную службу и ждал приказа о демобилизации, но началась война.

Его сразу отправили на фронт. С сентября 1941 года участвовал в обороне Северного Кавказа, оборонял город Орджоникидзе (ныне Владикавказ). Он форсировал реки Терек и Одер, был участником Львовско-Сандомирской операции. А дальше — Чехословакия, Польша, Венгрия, Австрия, Германия.

"Жители всех западных стран встречали нас как победителей. К ногам солдат люди бросали цветы!" – рассказывает Семен Барнев.

Когда готовилось наступление и шли боевые действия, на передовую выдвигалась артиллерия. После мощной артподготовки вступали в бой и шли в атаку те, кто в тяжелейших полевых условиях не терял присутствия духа. Одним из таких доблестных солдат был Семен Степанович Барнев. Долгожданную победу он встретил в германском городе Бреслау.

Во время войны награжден медалями "За оборону Кавказа" и "За победу над Германией", орденом Отечественной войны II степени и многими другими наградами.

По окончании войны он еще целый год служил в Австрии и только в 1946 году вернулся домой в родное село, где обзавелся семьей. Работал трактористом, комбайнером, бригадиром. За трудовые успехи награжден медалью "За поднятие целины", носит звание "Ветеран труда".

Вместе с супругой Анастасией они прожили больше 50 лет. Вырастили и воспитали двоих сыновей и двух дочерей. Теперь у участника боевых действий девять внуков и 14 правнуков.

В настоящее время Семен Барнев живет в семье внучки Надежды. Она и изучила всю историю боевого пути любимого деда. Восхищаются и гордятся героем-прадедом его правнуки Анастасия и Александр Беспятовы.

"Все бы ничего, да ноги плохо ходят. А вот выпью сто граммов, и ноги сами просятся в пляс", – шутит Семен Барнев.

Редакция "Тюменской линии" желает ветерану крепкого здоровья и сил для активной жизни.

Владислав Соколов

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Теги: Чехия , Польша , Австрия , ветераны , Германия , Бессмертный полк , Венгрия , Великая Отечественная война

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