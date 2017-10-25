Владимир Якушев поздравил сотрудников и ветеранов таможенной службы с праздником

Владимир Якушев поздравил сотрудников и ветеранов таможенной службы с праздником. Фото ИА "Тюменская линия"

В истории таможенной службы немало ярких страниц, свидетельствующих о добросовестной работе на благо государства и его граждан. Во время глобальных перемен и укрепления экономики России вопреки внешнему давлению сложно переоценить значение ведомства для экономической безопасности страны, улучшения инвестиционного климата.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, поздравляя сотрудников и ветеранов таможенной службы с профессиональным праздником.

По словам главы региона, тюменские таможенники вносят весомый вклад в наполнение федерального и регионального бюджетов. Молодые специалисты продолжают и развивают трудовые традиции, заложенные ветеранами таможни, они достойно несут свою непростую службу, проявляют профессионализм и принципиальность, активно используют современные технологии, новые формы и методы работы.

"Благодарю всех специалистов ведомства за ответственность и твердость в отстаивании экономических интересов государства. Желаю всем вам счастья, здоровья, новых успехов в службе!", - сказал Владимир Якушев.