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Владимир Якушев поздравил сотрудников и ветеранов таможенной службы с праздником

14:27 25 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Владимир Якушев поздравил сотрудников и ветеранов таможенной службы с праздником. Фото ИА "Тюменская линия"

В истории таможенной службы немало ярких страниц, свидетельствующих о добросовестной работе на благо государства и его граждан. Во время глобальных перемен и укрепления экономики России вопреки внешнему давлению сложно переоценить значение ведомства для экономической безопасности страны, улучшения инвестиционного климата.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, поздравляя сотрудников и ветеранов таможенной службы с профессиональным праздником.

По словам главы региона, тюменские таможенники вносят весомый вклад в наполнение федерального и регионального бюджетов. Молодые специалисты  продолжают и развивают трудовые традиции, заложенные ветеранами таможни, они достойно несут свою непростую службу, проявляют профессионализм и принципиальность, активно используют современные технологии, новые формы и методы работы.

"Благодарю всех специалистов ведомства за ответственность и твердость в отстаивании  экономических интересов государства. Желаю всем вам счастья, здоровья, новых успехов в службе!", - сказал Владимир Якушев.

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Теги: таможня , Владимир Якушев

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