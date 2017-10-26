В Тюменском районе решают, как помочь придорожному сервису оборудовать съезды с федеральных трасс

rosavtodor.ru

71 объект придорожных услуг действует в Тюменском районе, строятся еще 12.

На заседании Совета малого и среднего предпринимательства Тюменского района первый заместитель главы Николай Пуртов доложил, что сервисные объекты есть на всех федеральных трассах: на Московском тракте их 15, строятся четыре; на Ялуторовском тракте – 21, строятся – три; на Тобольском тракте – 32, строятся 4; на Червишевском – 3, строится один.

Поддержку предпринимателям оказывают местные власти. Они подбирают земельный участок для реализации инвестиционного проекта, оказывают содействие при оформлении документов и подключению к инженерным сетям (газ, теплоснабжение, водоснабжение, энергоснабжение), а также организации съезда с федеральных, областных автомобильных дорог.

Участники заседания остановились на последнем вопросе подробнее. Федеральные дороги требуют капитального ремонта из-за большой нагрузки. За сутки только в Тюменском районе проходят в направлении на Екатеринбург 22 тыс. автомобилей, в направлении на Ханты-Мансийск – более 20 тыс. машин, в направлении на Курган – 16 тыс., в направлении на Омск – более 15 тыс. автомобилей. За два последних года интенсивность автомобильного потока увеличилась по разным направлениям от 2 до 6 тыс. машин в сутки.

Вопрос съезда с федеральной трассы предпринимателям надо решать немедленно. Он должен быть построен по федеральным стандартам – в виде переходно-скоростной полосы. Это влечет дополнительные затраты собственников бизнеса, сообщает администрация Тюменского района.

"Недовольство предпринимателей понятно, – отметил Николай Пуртов. – На областном уровне этот вопрос поднимают с 2013 года, но федеральное законодательство пока не позволяет дорожникам выходить за пределы трассы при ремонте и реконструкции. Однако есть опыт государственно-частного партнерства в этом вопросе. Концессионное соглашение смогли заключить предприниматели и Росавтодор в Подмосковье. Это соглашение сейчас изучается для применения его в других регионах".