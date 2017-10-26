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Работы по замене участка теплосети в районе Мельникайте в Тюмени завершены досрочно

21:17 26 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Переврезку теплотрассы в районе ул. Мельникайте в Тюмени завершили рабочие раньше намеченного срока, идет заполнение нового участка теплотрассы теплоносителем. 

Тепло начало поступать в квартиры домов на улицах Жигулевской, Щорса, Хабаровской и в Заречных микрорайонах. 

Напомним, врезку нового участка теплосети специалисты выполняли с 4 часов 30 минут 26 октября. Срок окончания работ был намечен на утро 27 октября, однако в 21 час 26 октября все работы выполнены в полном объеме, сообщает Главное управление строительства Тюменской области. 

Управляющие компании после начала запуска теплоносителя в магистральную сеть должны произвести процедуру регулировки внутридомовых систем. От того, насколько оперативно сработают специалисты УК, будет зависеть и оперативность включения тепла в квартирах.

Проведение этих работ было необходимо для реконструкции ул. Мельникайте на участке от моста через реку Туру до ул. Хабаровской, а также для продолжения строительства моста-дублера на ул. Мельникайте.

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Теги: мост , строительство , УК , теплоснабжение

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