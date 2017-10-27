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По поручению главы региона в Заводоуковске отремонтируют больницу

13:54 27 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото admtyumen.ru

Рабочее совещание в режиме ВКС с главой Заводоуковского городского округа провел губернатор Тюменской области Владимир Якушев 26 октября.

Глава городского округа Александр Анохин доложил об исполнении поручений губернатора. В Заводоуковске благоустраиваются дворы многоэтажек, закуплены автобусы для школ, выделены средства на ремонт больницы и ФАПов.

В совещании приняли участие заместитель губернатора, директор департамента финансов Татьяна Крупина, заместитель губернатора, директор департамента социального развития Ольга Кузнечевских, руководитель регионального департамента здравоохранения Инна Куликова, начальник главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов.

Глава городского округа сообщил, что по адресу ул. Вокзальная, 45 - ул. Сибирская, 2 заасфальтирована парковка, тротуары, высажены деревья, осталось установить малые архитектурные формы, ограждение, скамейки и урны у подъездов. По двору в переулке Ворошилова работы проведут до июля следующего года. Губернатор подчеркну важность этой программы и поручил продолжить ее выполнение.

Директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова прокомментировала поручение по ремонту больницы. Выделены средства на подготовку проектной документации на капитальный ремонт детской поликлиники и хирургического корпуса, а также инфекционного отделения и детского стационара, пищеблока и стоматологии. Проводится конкурс. После экспертизы определят подрядчика и приступят к работам.

Выделены средства и на приобретение модульных сооружений фельдшерско-акушерских пунктов в селах Бигила и Сосновка, поселке Урожайный. Идет подготовка документов к конкурсной процедуре.

Александр Анохин также пояснил, что готовится проектно-сметная документация на реконструкцию (капитальный ремонт) второго корпуса детского сада "Золушка". Проводится обследование объекта, уточнение видов работ.

Он также сообщил, что инвестор планирует реконструкцию здания бывшего кинотеатра "Сибирь", чтобы открыть двухзальный кинотеатр на 200 посадочных мест и кафе. Проект планируется завершить в мае 2018 года. Будет создано 14 новых рабочих мест.

Губернатор отметил, что работы идут неплохо, но контроль нельзя ослаблять, все должно быть завершено в срок и с хорошим качеством.

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Теги: Заводоуковский городской округ , Александр Анохин , благоустройство дворов , образование , здравоохранение , ремонт , Владимир Якушев

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