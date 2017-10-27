Владимир Якушев обсудил с профсоюзными лидерами региона итоги совместной работы

admtyumen.ru

Принципы и идеи, заложенные в трехстороннем соглашении работодателей, профсоюзов и власти, позволяют региону продолжить работу по повышению уровня жизни тюменцев, развитию экономики области и ее инвестиционной привлекательности. Это отметил губернатор Владимир Якушев на встрече с руководителями отраслевых профсоюзов, председателями первичных профсоюзных организаций Тюменской области в рамках Всемирного дня действий профсоюзов "За достойный труд".

"Год назад мы подписали очередное трехстороннее соглашение на трехлетний период, и сегодня можем подвести некоторые итоги нашей совместной работы, - сказал он. - За 9 месяцев 2017 года основные показатели развития региона выросли. Индекс промышленного производства в сентябре составил 102,6%. Рост обеспечен в основном обрабатывающими производствами, где индекс ревен 105, 5%".

Губернатор отметил, что правительство региона активно работает над увеличением инвестиций, разрабатывает комплексные инвестиционные планы, включая в них создание крупных промышленных узлов, индустриальных парков, инфраструктуру для малого и высокотехнологичного бизнеса. Продолжает расти инвестиционный портфель региона. Если два года назад он составлял около 300 проектов, то сегодня – это уже почти 500 проектов на сумму более 1,6 трлн рублей.

"По объему инвестиций на душу населения Тюменская область почти в два раза превосходит среднероссийский показатель, где он составляет 75 тысяч 700 рублей, - подчеркнул Владимир Якушев. - Мы стараемся создавать комфортную деловую среду, открываем новые рабочие места. За истекший период 2017 года в Тюменской области завершено 12 крупных проектов и создано около 2 тысяч новых рабочих мест. Мы продолжили активную политику на рынке труда – уровень регистрируемой безработицы с начала года снизился с 0,67%, до 0,58% от численности экономически активного населения. В этой связи отмечу, что программа содействия занятости охватила более 63 тысяч человек. Уровень трудоустройства остается одним из самых высоких в России – более 80%".

Губернатор рассказал профсоюзным лидерам о том, что в 2017 году Тюменская область приступила к активной работе по реализации федерального проекта партии "Единая Россия" "Достойный труд".

"Я как председатель общественного совета этого партийного проекта буду рад, если профсоюзы подключатся и помогут сделать эту работу более динамичной, - заявил он профсоюзным активистам. - Нам необходимо сосредоточить усилия на создании современных, эффективных и высокооплачиваемых рабочих мест, необходимо работать над повышением конкурентоспособности, а также профессионального статуса работника. Мы хорошо понимаем, что реализация принципов достойного труда невозможна без объединения трех сторон – власти, бизнеса и профсоюзов. Поэтому еще раз заявляю, что вижу в вас надежного, ответственного и конструктивного партнера".

Встречи губернатора с руководителями отраслевых профсоюзов, председателями первичных профсоюзных организаций традиционно проходят накануне принятия основного финансового документа – бюджета Тюменской области на 2018 год и плановый период до 2020 года. С его основными параметрами профсоюзных лидеров региона познакомила заместитель губернатора, директор департамента финансов Тюменской области Татьяна Крупина.

Борис Олейник