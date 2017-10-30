Юные экоспасатели собрали девять тысяч батареек

Фото проекта "Моя территория"

Более 9 тыс. батареек, а это около 300 кг отходов 2 класса опасности и почти 200 тыс. кв. м спасенной площади земли, собрали за месяц тюменские школьники в рамках проекта "ЭкоСпасатели".

Участие в акции принимали школьники Калининского административного округа. Самой экоактивной по итогам проекта оказалась команда ребят из 3 "В" класса гимназии №49: они собрали 1 тыс. 893 батарейки. Лидеры экологического марафона вместе со своими родителями получили билеты в кино.

В проект также включились ученики третьих классов школы №69, гимназии №49, а также учащиеся третьих и четвертых классов второго корпуса школы №38 — всего 600 детей. В этих заведениях авторы проекта установили 20 экобоксов для сбора батареек с изображениями героев популярных мультфильмов. Также в рамках "ЭкоСпасателей" в школах прошли лекции на тему экологии.

"Этот проект показал, что детей беспокоит проблема загрязнения природы и они готовы правильно распоряжаться отходами, но пока в городе не хватает инфраструктуры", — поделилась руководитель проекта "ЭкоСпасатели" Екатерина Смыляева.

По словам руководителя Центра продюсирования сообществ Марии Федоренко, проект "ЭкоСпасатели" стал одним из победителей конкурса и получил поддержку в размере 35 тыс. рублей.

"Выбрать для проекта школьников было удачной идеей. Ведь дети более увлеченно могут включиться в любой процесс, а особенно соревновательный, и охотно рассказывать о нем своим друзьям, сверстникам", — поделилась она.

Все батарейки будут отправлены на переработку. Также планируется организовать круглый стол и обсудить проблему утилизации батареек в Тюменской области с представителями власти, сообщили в пресс-службе проекта "Моя территория".