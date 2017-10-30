В Тюменской области снизилось число убийств и разбоев

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На 7,3% снизился уровень преступности в Тюменской области за девять месяцев текущего года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, раскрываемость преступлений составила 57,8%. Снижение преступности отмечено в 19 территориях области, в том числе Тюмени – на 7,9%, Тобольске – на 6,9%, Заводоуковске – на 8,3% и Ишиме – на 12,9%.

Кроме того, в текущем году продолжает сокращаться число тяжких преступлений на 7,8%. На 11,1% меньше зарегистрировано преступлений средней тяжести, на 6,3% - небольшой тяжести.

На 10,1% сократилось число убийств и покушений на них, на 19,6% - умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекших смерть - на 27,5%. Снизилось количество разбоев на 46,3%.

Еще одна положительная тенденция - продолжающееся снижение на 14,7% пьяной езды, совершенной повторно.