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Тюменская программа "5+" по поддержке личных подворий набирает обороты

13:43 31 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: департамент АПК ТО

Ход реализации программы "5+" обсудили на заседании президиума регионального правительства. Проанализировать ее результативность поручил губернатор Владимир Якушев. 

Эта программа призвана более активно вовлекать в производство сельхозпродукции личные подворья. По мнению губернатора, поддержка ЛПХ поможет обеспечить стабильным доходом сельские семьи, укрепить региональный малый бизнес, будет способствовать развитию конкуренции и повышению качества молока.

Как отметил заместитель главы региона, директор областного департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов, за время действия программы "5+" (2016-2017 годах) в 57 личных подсобных хозяйств Вагайского, Упоровского, Исетского районов через кооперативы по закупу молока, сотрудничающие с АО "Золотые Луга", поставлено 529 нетелей.

По словам Владимира Чейметова, главный результат программы - увеличение производства молока и, как следствие, доходов граждан, принявших в ней участие. Так, объем молока, закупаемого у участников "5+", кооперативами увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет. "Люди, уже имеющие в хозяйствах не менее пяти голов коров, хотят развиваться дальше. Программа востребована и успешна, потому будет продолжена",- отметил он.

Уже составлен график обучения владельцев личных подворий. Основными задачами на будущий год в рамках этой программы станет обновление КРС в ЛПХ граждан, обеспечение участников программы сочными кормами на период зимне-стойлового содержания, повышение качества произведенного молока и укрепление материально-технической базы заготовительных кооперативов.

Напомним, проект организован по инициативе департамента АПК Тюменской области совместно с компанией "Золотые луга" - одним из крупнейших переработчиков молока в регионе. Он дает возможность фермерам нарастить поголовье и получать прибыль от сдачи молока в кооператив. Чтобы стать участником программы, необходимо соответствовать ряду серьезных требований. Название программы "Пять плюс" складывается из условий участия в ней. Владельцам личных подсобных хозяйств нужно иметь пять коров и больше, причем надои каждой фуражной коровы должны составлять не менее пяти тонн в год, необходимо продолжительное время сдавать молоко в переработку и иметь хорошие показатели по ветеринарному благополучию.  Программа включает не только поставку животных для ЛПХ, но и консалтинговую поддержку, обеспечение кормами и вовлечение кооперативов в эту деятельность, обучение владельцев ЛПХ в "Школе животновода" с участием преподавателей Государственного аграрного университета Северного Зауралья.

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Теги: программа 5+ , ЛПХ , Владимир Чейметов , Владимир Якушев , АПК

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