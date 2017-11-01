Пешеход без светоотражателей на одежде едва не погиб

Фото ИА "Тюменская линия"

Едва не закончилась смертью прогулка пешехода по ночной трассе Сладково – Ишим – Маслянский. В 5 часов на 38 километре 51-летний водитель девяносто девятой после разъезда со встречным автомобилем наехал на пешехода. Он двигался во встречном направлении в опасной близости к проезжей части. Было темно, световозвращающих элементов у него на одежде не было, и водитель человека не заметил. В результате происшествия 34-летний пешеход получил перелом обеих ног.

"Во избежание дорожных трагедий пешеходам в темное время суток для своей безопасности необходимо применять на одежде светоотражающие элементы и обеспечивать видимость этих предметов водителям транспортных средств", - подчеркнула старший инспектор ОГИБДД МО МВД России "Ишимский" Елена Тагильцева.

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Соб. инф.