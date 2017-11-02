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Юбилейным абонентом "Личного кабинета клиента" Тюменской энергосбытовой компании стала жительница Нягани

17:46 02 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото АО «Тюменская энергосбытовая компания»

Очередной юбилейный абонент "Личного кабинета клиента" определился в Тюменской энергосбытовой компании: 125-тысячным пользователем стала Ханумуздек Магомедова из Нягани, зарегистрировавшаяся в сервисе в октябре этого года.

Напомним, что каждому пятитысячному пользователю сервиса энергетики дарят сувенир: на этот раз презент вручал начальник Няганьского межрайонного отделения Тюменской энергосбытовой компании Виктор Гайнулин, который отметил, что популярность сервиса среди клиентов растет, поскольку он предоставляет множество услуг, воспользоваться которыми можно дома. Одними из наиболее популярных можно назвать услуги по передаче показаний приборов учета и оплате электроэнергии. Кроме того, "Личный кабинет клиента" удобен тем, что предоставляет исчерпывающую информацию по динамике ежемесячного потребления ресурса: изучая ее, клиенты компании имеют возможность оптимизировать потребление и достичь существенной экономии денежных средств. Немаловажно, что работать с сервисом можно не только с домашнего компьютера, но и со смартфона или планшета, таким образом, вся необходимая информация доступна для пользователя в любое время и при любых обстоятельствах.

Преимущества, которые дает "Личный кабинет клиента", ежедневно по достоинству оценивают около 100 новых абонентов. Сервис был открыт на официальном сайте Тюменской энергосбытовой компании в марте 2012 года и спустя три года насчитывал уже более 50 тыс. клиентов, а к сегодняшнему числу это количество увеличилось в 2,5 раза. 

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Теги: ТЭК

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