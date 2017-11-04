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Исторический парк "Россия - Моя история" пользуется большой популярностью у тюменцев

16:00 04 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Пять с половиной тысяч человек посетили мультимедийный исторический парк "Россия — Моя история" за первые два дня работы.

Посетители парка смогут узнать о великих династиях, достижениях в области культуры и искусства, науки и техники, раскрыть все загадки истории Российского государства, при этом не потратив денег на входные билеты. В длинные праздничные выходные с 4 по 6 ноября самостоятельное посещение парка будет бесплатным. При желании можно арендовать аудиогид, стоимость которого - 100 рублей, и отправиться в путешествие по экспозициям.

На этом приятные сюрпризы не заканчиваются. В День народного единства 4 ноября исторический парк станет участником "Ночи искусств" и будет работать с 10 часов утра до полуночи. В воскресенье и понедельник, 5 и 6 ноября, посетить мультимедийные экспозиции можно с 10 до 20 часов.

Напомним, "Россия — Моя история" включает четыре масштабных выставки: "Рюриковичи", "Романовы", "От великих потрясений к Великой Победе", "Россия - моя история. 1945-2016". Информация здесь подается с использованием новейшего мультимедийного оборудования и современных спецэффектов. Огромное количество имен, сведений, фактов, дат и значимых событий - все это поможет заново открыть историю прошлого своей страны и оценить настоящее.

Подробную информацию можно получить на сайте парка и его страницах в сосцетях "ВКонтакте" и Instagram.

Соб. инф.

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Теги: День народного единства , исторический парк «Россия - моя история»

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