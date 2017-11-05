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Сборная России представила новую форму к чемпионату мира по футболу  

14:40 05 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
twitter.com

Представлена домашняя форма сборной России по футболу на чемпионат мира-2018, который пройдет в России, сообщается на официальной странице команды в микроблоге в Twitter.

На странице размещены фотографии игроков сборной России в новой форме - красных футболках с белыми полосами и вставками.

"Готовы к выходу на главную сцену. Наша домашняя форма на домашний чемпионат мира по футболу", - говорится в сообщении.

Жеребьевка группового турнира чемпионата мира-2018 пройдет в Москве 1 декабря.

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут 14 июня — 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Волгограде, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи и Саранске, сообщает "Р-спорт".

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Теги: чемпионат мира по футболу

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