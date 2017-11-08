Юниорки привезли в Тюмень медали всероссийских соревнований

Фото: «Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо»

Пять медалей завоевали тюменские спортсменки на Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, посвященных памяти дважды Героя Социалистического труда, генерал-лейтенанта, легендарного конструктора Михаила Калашникова.

Участие в состязаниях в Ижевске приняли 102 спортсмена из 20 субъектов Российской Федерации.

Победительницами стали Алина Сергеева (до 48 кг, тренер Андрей Вуколов) и Анастасия Куняева (до 57 кг, тренер Азат Фаттахов). Серебряную медаль получила Ксения Хисматуллина (до 70 кг, тренер Андрей Вуколов). Бронзовые награды у Юлии Куняевой (до 48 кг) и Виктория Шнайдер (до 63 кг, тренеры Виктор Иващенко и Олег Мавлютов), сообщает "Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

Фото: «Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо»

По традиции победители в своих весовых категориях получили ценные призы в виде символа турнира – винтовки Михаила Калашникова.