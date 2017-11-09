В регионе отлажена система помощи больным с инсультом

Фото ИА "Тюменская линия"

Отлаженная система специализированной помощи больным с инсультом работает в Тюменской области. Главное учреждение сети – Региональный сосудистый центр на базе областной больницы №2 в Тюмени.

За 10 месяцев 2017 года здесь пролечено около 1 тыс. 900 пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения и транзиторными атаками. Боле 70% из них – ишемический инсульт, когда происходит закупорка сосуда головного мозга тромбом или атеросклеротической бляшкой.

Самым эффективным методом лечения такого недуга во всем мире считается тромболизис – растворение тромба при помощи специальных препаратов. Такую терапию активно проводят и в ОКБ № 2. Например, за октябрь 2017 года врачи выполнили 16 процедур тромболизиса – больше, чем за весь 2011 год, когда программа совершенствования помощи больным с сосудистыми заболеваниями только стартовала. Всего с начала 2017 года высокотехнологичную терапию получили 85 пациентов. Для сравнения: за весь 2016 год – около 60.

Улучшились и общие показатели заболеваемости цереброваскулярными недугами. За 9 месяцев 2017 года у 8 тыс. 972 пациентов такие заболевания выявлены впервые. Если еще несколько лет назад большинство из них составляли пенсионеры, то сейчас инсульт диагностируется и у 20-летних людей.

Среди причин, провоцирующих ранний инсульт, медики выделяют аномалии цереброваскулярной системы, аневризмы, атеросклероз, артериальную гипертонию, мигрень, патологии свертывающей системы крови, шейный остеохондроз. Также на возникновение заболевания могут повлиять курение, сахарный диабет, ожирение, прием оральных контрацептивов, хронический стресс, малоподвижный образ жизни.

Медики предупреждают: если наследственность и врожденные аномалии сердечно-сосудистой системы сложнее держать под контролем, то в остальном здоровье зависит от самих пациентов. Чтобы снизить риск инсульта, достаточно правильно питаться, вести активный образ жизни и отказаться от вредных привычек.

"Радует, что тюменцы становятся более осведомленными о признаках инсульта и все больше больных прибывают к неврологам в первые 4,5 часа с момента развития заболевания. Чаще обращайте внимание на состояние родных и тех, кому стало плохо на улице. Если сами почувствовали себя неважно, не терпите до утра или до завтра, надеясь, что само пройдет. Помните, что медицина хоть и развивается, но врачи не всемогущи. Лечение последствий инсульта – долгое и сложное дело, и не всегда успех оказывается на нашей стороне", - напомнила главный невролог регионального департамента здравоохранения Джинна Лебедева.

Евгения Шевцова