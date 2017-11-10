В Тюменской области готовы реализовывать креативные идеи

Фото ИА "Тюменская линия"

Около 120 инновационных проектов получили финансовую государственную поддержку в Тюменской области за последние три года. Общий объем господдержки составил 360 млн рублей.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, выступая на Международной конференции Calvert Forum Siberia, которая проходит в молодежном театральном центре "Космос" в Тюмени.

"Для креативной молодежи, которая работает в малом бизнесе, важной площадкой стал тюменский технопарк. Кроме того, очень активную поддержку молодежным инициативам в сфере предпринимательства оказывает региональное Агентство инфраструктурного развития, в состав которого входят все наши бизнес-инкубаторы. Главная задача сегодня - помочь молодым предпринимателям вести научно-исследовательскую работу и реализовать инновационные проекты", - отметил губернатор.

По словам Владимира Якушева, для поддержки инновационных стартапов в регионе в 2017 году началась реализация программы, которую можно назвать "Три тройки". Молодой предприниматель может получить займ в размере 3 млн рублей сроком на три года под 3% годовых.

"Проекты, авторы которых претендуют на получение таких займов, проходят публичный отбор. В реализации программы активно участвует компания "Газпром нефть", в том числе и финансово", - рассказал глава региона.

Владимир Якушев подчеркнул, что тема развития креативной экономики очень актуальна для региона. "Могу гарантировать, что правительство Тюменской области внимательно прислушается ко всем предложениям, которые прозвучат на конференции Calvert Forum Siberia. Мы готовы реализовывать креативные идеи на тюменской земле", - подчеркнул губернатор.

Напомним, в работе Calvert Forum Siberia принимают участие председатель совета фонда "Центр стратегических инициатив" Алексей Кудрин, председатель правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, российские и международные практики, архитекторы и урбанисты, IT-специалисты и инвесторы, экономисты и предприниматели, руководители органов власти, образовательных учреждений и культурных организаций.

Ключевая цель конференции – выработка практических рекомендаций по развитию инновационного сектора и креативных индустрий для предпринимателей, представителей культурных институтов и государственных структур.

Евгений Бабенко