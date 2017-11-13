Система похоронных услуг в России требует глубокого реформирования, считают общественники

vashbiznesplan.ru

О регулирования деятельности похоронных компаний и частных кладбищ говорили в Общественной палате РФ на круглом столе, организованном совместно с региональной общественной организацией по защите прав потребителей в сфере ритуально-похоронных услуг "ВЕРУМ".

Президент НКО "ВЕРУМ" Владимир Горелов уверен: система похоронных услуг требует глубокого реформирования. По его мнению, в корне проблемы - сращивание интересов власти и интересов деловых кругов, которые создают общие предприятия, получающие доминирующее положение на рынке.

По его словам, выправить эту ситуацию может помочь механизм массового ритуального страхования, который даст гарантии гражданам в их достойном погребении при наступлении смерти. Развитие института страхования качественно отразится на рынке, обеспечит прозрачность его финансирования и заставит уйти с него „черных“ агентов, подчеркнул Владимир Горелов.

На слушаниях отметили, что в 2009 году был подготовлен новый законопроект "О похоронном деле", который вводил требования к операторам рынка. Однако эта работа затянулась на годы, и задача доработки проекта закона позже была возложена на Минстрой России.

"В законопроекте мы предлагаем запретить частным лицам и индивидуальным предпринимателям работать похоронными агентами. В соответствии с документом все специализированные ритуальные службы планируется внести в реестры на уровне субъектов. При этом учредители похоронных контор, исключенных из реестра за нарушения, лишатся права учреждать новые похоронные службы", — рассказала заместитель директора департамента городской среды Минстроя России Маргарита Поспелова.

Однако до сих пор по проекту остается множество вопросов, связанных с формами регулирующего воздействия на рынок. По мнению экспертов, в документе не прописан механизм общественного контроля, что возможно приведет к росту коррупции и ухудшению ситуации, сообщают в пресс-службе Общественной палаты РФ.

В связи с этим первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов предложил организовать в Общественной палате РФ нулевое чтение законопроекта до его внесения на рассмотрение в Госдуму, чтобы провести его общественную экспертизу.

Соб.инф.